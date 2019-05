Cea mai îndrăgită pisică din Japonia, Hello Kitty, are mai nou nu unul, ci 4 restaurante

Toate sub acelaşi acoperiş, pe care îl găsiţi pe insula Awaji din arhipelagul nipon. Simpatica pisică albă poate fi zărită pretutindeni: pe pereţi, pe podele, pe mese

Cei care au întemeiat localul speră să facă din mica insulă o mare atracţie turistică.

Cum intri în acest loc de poveste, dai cu ochii de celebra pisicuţă care stă într-o maşină de lux alături de iubitul său, Dear Daniel. Clădirea care o are în centrul atenţiei pe Hello Kitty se înalţă pe 2 etaje şi are în interior patru restaurante, un magazin de suveniruri, o aşa-zisă galerie de artă şi o sală de cinema.

Azusa Maeda, proprietara restaurantului Hello Kitty: "Restaurantul Hello Kitty este situat pe coasta de vest a insulei Awaji. Răritul şi apusul se văd foarte frumos de aici. Am vrut să facem din această zonă una turistică şi aşa ne-am decis să construim acest restaurant cu tematica Hello Kitty".

Aşadar, imaginea lui Hello Kitty, personaj devenit cult în Japonia, este în fiecare colţişor, iar turişii nu scapă niciun moment să facă tot felul de instantanee. Sau să se bucure de delicatesele culinare care au în centru una dintre cele mai populare personaje de desene animate.

La o distanţă de numai 10 minute de acest loc se află chiar şi un hotel Hello Kitty. În aceste cabane luminoase, cu un design aparte, admiratorii celebrei pisicuţe îşi pot încărca bateriile pentru o nouă săptămână.

Creată la începutul anilor 70 de angajata unei companii nipone de design şi publicitate, Hello Kitty a ajuns un element reprezentativ pentru cultura populară japoneză. Iar în prezent personajul generează venituri anuale de 5 miliarde de dolari.