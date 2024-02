Ce spun fanii lui Beyoncé despre noul său hit. „De ce sună atât de familiar”

De când Queen Bey, în vârstă de 42 de ani, și-a lansat hitul pe 11 februarie, fanii au observat unele asemănări între cele două piese.

Între timp, Bruce Cockburn, compozitorul melodiei generice a serialului animat, recunoaște că sunt similare - dar spune că "Texas Hold 'Em" este în întregime a ei, scrie People.

„Milenialii încearcă să își dea seama de ce sună atât de familiar”, a scris un utilizator TikTok peste un videoclip, în care „Texas Hold 'Em” se auzea pe fundal, iar scene din serialul de desene animate îi treceau prin minte.

Beyoncé's new country hit, "Texas Hold 'Em," is facing comparisons to the "Franklin" theme song -- and the anthem's singer Bruce Cockburn is speaking out.

