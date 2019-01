Bryan Singer, regizorul filmului "Bohemian Rhapsody", neagă acuzaţiile de agresiune sexuală

Acuzaţiile au fost publicate în The Atlantic, care citează patru bărbaţi care nu au vorbit public despre acest lucru până acum.

Doi pretind că au avut relaţii sexuale cu regizorul, iar acesta ştia că au vârste sub 18 ani, vârsta pentru consimţământ în California.

Într-o declaraţie pentru BBC News, el a adăugat că povestea "relansează procese fictive de către nişte indivizi dornici să mintă pentru bani sau atenţie".

Avocatul său a declarat de asemenea pentru The Atlantic că regizorul neagă faptul că ar fi întreţinut relaţii sexuale cu acei bărbaţi sau că ar fi avut o preferinţă pentru minori.

Informaţiile din The Atlantic includ şi noi acuzaţii, precum şi reclamaţii din partea unor bărbaţi care au intentat anterior proces lui Singer, dar care au fost soluţionate sau la care s-a renunţat.

Cu privire la noile acuzaţii, un individ a pretins că, la vârsta de 17 ani, a întreţinut relaţii sexuale cu regizorul în timpul unei petreceri din casa acestuia, în 1997.

Altul pretinde că el şi Singer au avut relaţii sexuale în acelaşi an, la reşedinţa din Berverly Hills, pe când avea 15 ani.

