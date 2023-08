Bob Barker a murit. „Cel mai mare animator TV care a trăit vreodată” avea 99 de ani

Bob Barker, un prezentator intrat în legenda televiziunii americane după ce a prezentat timp de peste 35 de ani emisiunea-concurs "The Price is Right", a murit la vârsta de 99 de ani, a anunţat sâmbătă agentul său, citat de AFP.

"Cu multă tristeţe, vă anunţăm că cel mai mare animator TV care a trăit vreodată, Bob Barker, ne-a părăsit", a anunţat agentul prezentatorului american într-un comunicat de presă.

Prezentatorul TV, recompensat de-a lungul anilor cu 19 premii Emmy - echivalentul premiilor Oscar din televiziunea americană - a murit "din cauze naturale" în reşedinţa lui din Hollywood Hills, California, precizează acelaşi comunicat, potrivit Agerpres.

Bob Barker a devenit celebru prezentând mai întâi concursul "Truth or Consequences", între 1956 şi 1975. A început să prezinte "The Price is Right" în 1972 pentru postul de televiziune CBS.

Donație de 5 milioane de dolari

Carisma şi farmecul personal au făcut rapid din el unul dintre prezentatorii preferaţi ai telespectatorilor americani, iar Bob Barker a rămas prezentatorul acestui popular concurs TV până în anul 2007.

Celebru şi pentru activismul său în favoarea drepturilor animalelor, Bob Barker încheia întotdeauna emisiunea "The Price is Right" prin aceeaşi frază: "Sterlizaţi-vă animalul de companie!".

Fosta navă-amiral a ONG-ului Sea Shepherd, care militează împotriva pescuitului de balene, a primit în semn de omagiu numele lui Bob Barker, după ce renumitul prezentator TV a făcut o donaţie de 5 milioane de dolari în beneficiul acestei organizaţii.

