Billie Eilish, Peter Gabriel, Sheryl Crow şi alţi artiști s-au alăturat unei coaliţii împotriva violenţei cu arme

Billie Eilish, Peter Gabriel, Sheryl Crow şi o mulţime de alţi artişti şi-au unit forţele pentru o nouă coaliţie împotriva violenţei cu arme, informează The Guardian.

Artist for Action to Prevent Gun Violence este o nouă organizaţie "apolitică" care îşi propune să îi inspire pe americani să acţioneze împreună, prin voluntariat şi, în cele din urmă, prin vot, pentru a elimina epidemia care a ucis deja peste 37.000 de persoane în SUA numai în acest an, scrie news.ro.

Primele estimări sugerează că acesta ar putea fi cel mai mortal an de până acum.

„În calitate de comunitate de artişti, trebuie să ne unim pentru a face schimbări de bun simţ", a declarat Eilish într-un comunicat. Gabriel a adăugat: "Acest lucru trebuie să înceteze. Atât de multe morţi inutile. Atât de multă suferinţă. Este nevoie doar de puţin bun simţ".

Printre alţi artişti implicaţi se numără Sheryl Crow, Nile Rodgers, Rufus Wainwright, Bootsy Collins, Sofi Tukker şi The Pixies.

Lansarea oficială se va desfăşura printr-o serie de evenimente live, care vor începe cu Bush şi invitaţii speciali la New York, pe 22 septembrie.

"Ca tată, sunt uimit de violenţa cu arme de foc din America şi, ca muzician, sunt destul de norocos să pot lua atitudine împotriva acesteia", a declarat Gavin Rossdale de la Bush. "Aceasta este o criză a drepturilor omului scăpată de sub control. În SUA au avut loc peste 400 de atacuri în masă cu arme în 2023 - de la magazine, la meciuri de fotbal, la parade şi şcoli. Fiecare persoană, în special copiii, merită dreptul de a fi şi de a se simţi în siguranţă".

Organizaţia este condusă de Mark Barden, un muzician şi tatăl unuia dintre cei 26 de copii ucişi în atacul din 2012 de la şcoala Sandy Hook. "După ce fiul meu, Daniel, a fost ucis la şcoala primară Sandy Hook, mi-am suspendat cariera de chitarist profesionist pentru a mă dedica prevenirii violenţei cu arme de foc", a declarat Barden. "Vă rog să vă alăturaţi mie şi altor sute de artişti, muzicieni, actori, sportivi şi oameni ca voi pentru a pune capăt în sfârşit acestei violenţe fără sens".

În decembrie va fi lansat şi un film, produs de Crow, care spune povestea lui Barden.

Eilish şi-a arătat adesea sprijinul pentru îmbunătăţirea controlului armelor de foc, lansând o declaraţie pe Instagram în 2019 în care le cerea urmăritorilor ei să sprijine organizaţia non-profit Everytown pentru siguranţa armelor de foc.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , , Dată publicare: 07-09-2023 11:15