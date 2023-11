Bianca Drăgușanu a comis-o la volan. Cum arată rezultatul testului pentru droguri

Pentru acest gest, Bianca Drăgușanu a fost amendată de către polițiștii de la circulație din cadrul de la Serviciului Rutier Ilfov cu 1.305 lei, conform surselor Știrilor PRO TV.

De asemenea, vedeta a primit și 6 puncte penalizare.

Oamenii legii au testat-o pe Bianca Drăgușanu pentru droguri, iar rezultatul a fost negativ. Aceasta a postat dovada pe Instagram.

Instagram / Bianca Drăgușanu

"Bineînțeles că nu am fost oprită de poliție pentru că sunt un cetățean corect și bun. Am fost oprită de poliție pentru că am încălcat niște reguli. Am fost amendată, dar nu asta mă doare cel mai tare. Am primit și niște puncte și mi s-a făcut și testul antidrog. A durat vreo zece minute acest test pe care nu l-am mai făcut niciodată. Această campanie antidrog, pe care eu o susțin, se pare c[ funcționează destul bine și se pare că vizează, în special, persoanele publice, ceea ce nu este un lucru rău. Ce credeți? A ieșit negativ! N-am avut niciun fel nicio emoție. Am susținut mereu că sunt o persoană limpede la minte și curată la suflet și la sânge. Nu consum nicio substanță care să-mi modificice starea, energia sau viața", a afirmat, pe Instastory, Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, mesaj pentru Dorian Popa

Vedeta i-a transmis un mesaj lui Dorian Popa, care a fost depistat drogat la volan: "Îmi pare rău că trece prin situația asta stânjenitoare pentru că, din câte știm cu toții, este un băiat a muncit foarte mult pentru tot ce are. Nu e cazul să judecăm. Fiecare om are dreptul la propriile alegeri. Fecare om mai greșește".



Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 07-11-2023 14:53