Ben Affleck ar fi dispus să renunțe la tot pentru Jennifer Garner. Un apropiat al celor doi face dezvăluiri surprinzătoare

Actrița, în vârstă de 52 de ani, este îndemnată de prieteni să „se relaxeze” și să se concentreze pe propria stare de bine, după luni întregi în care a jonglat între a fi mamă, a face voluntariat pentru victimele incendiilor devastatoare, a-l sprijini pe fostul său soț, tot de 52 de ani, și a filma sezonul al doilea al thrillerului său The Last Thing He Told Me.

„Jen și-a dedicat fiecare clipă ajutându-și prietenii care au pierdut totul în incendii”, a declarat un apropiat pentru DailyMail.com. „Ar avea nevoie să-și ia puțin timp pentru ea, dar nu așa este Jen – nu când este pasionată de ceva. Incendiile au afectat-o profund și și-a pierdut un prieten. A fost pe teren zi de zi, oferindu-și timpul ca voluntar”

Într-un interviu pentru MSNBC, Jennifer Garner a dezvăluit că o prietenă de-a sa, membră a Bisericii Metodiste Unite pe care o frecventează, a pierit în incendiu.

„Am pierdut un prieten, iar pentru biserica noastră este un moment foarte sensibil, așa că nu cred că ar trebui să vorbim despre asta acum”, a spus actrița din Deadpool & Wolverine. „Nu a reușit să iasă la timp.”

Când incendiul din Pacific Palisades a izbucnit, Ben Affleck a fugit imediat la fosta sa soție și la copiii lor, după ce a fost forțat să evacueze conacul său de 20 de milioane de dolari. Flăcările au devastat populara zonă rezidențială a celebrităților, lăsând în urmă mii de proprietăți distruse.

„Incendiile au venit la scurt timp după despărțirea lui Ben de JLo, care a epuizat-o pe Jen, deoarece a fost nevoită să joace rolul de mediator”, a mai precizat apropiatul. „Faptul că nu mai trebuie să se ocupe de tot acel haos a fost o ușurare. Pe lângă toate acestea, își crește copiii și este o mamă extrem de implicată.”

Affleck și Garner au fost căsătoriți timp de 13 ani, până la divorțul lor din 2018. Cei doi au împreună trei copii: Violet, 19 ani, Fin, 16 ani, și Samuel, 12 ani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: