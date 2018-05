Pe covorul roşu de pe Croazetă au pus stăpânire vineri seară frumuseţi ca Bella Hadid sau Eva Herzigova.

Din punct de vedere cinematografic, a fost seara filmelor asiatice, cu premiera unuia chinezesc, proiectat în competiţie, şi a unuia sud-coreean, proiectat în afara ei.

Bella Hadid a avut o apariţie spectaculoasă pe covorul roşu de la Cannes, într-o rochie roz pal, fără bretele, şi cu o trenă aranjată de zor de o asistentă. Topmodelul a pozat îndelung pe treptele Palatului, având grijă să-i fie remarcat colierul cu diamante, asortat perfect cu brăţara şi inelul.

Eva Herzigova a emanat eleganţă şi simplitate într-o rochie neagră, cu o cureluşă argintie în talie, în timp ce cântăreaţa Cheryl Cole a impresionat cu o ţinută albă din şifon şi dantelă.

Nu au rămas în umbra nici Deepika Padukone, una dintre cel mai bine plătite actriţe din India, şi thailandeză Araya Hargate.

Parada de pe covorul roşu a precedat proiecţia în competiţie a filmului chinezesc "Ash is Purest White", a regizorului Jia Zhangke. Pelicula, o poveste de dragoste descrisă pe fundalul lumii interlope chineze, este al cincilea film al acestui regizor care concurează la Palme d'Or.

În afara competiţiei a fost proiectat un thriller sud-coreean cu un subiect interesant în contextul actual. "The Spy Gone North" are acţiunea plasată în anii '90 şi urmăreşte un spion sud-coreean care se infiltrează în Coreea de Nord, ca să obţină informaţii despre armele nucleare ale regimului de la Phenian.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!