Ashton Kutcher dezvăluie că o boală rară l-a făcut incapabil să meargă, să vadă și să audă

„În urmă cu doi ani, am avut această formă ciudată, super rară de vasculită, care mi-a distrus vederea, mi-a distrus auzul și echilibrul”, a declarat actorul în vârstă de 44 de ani, într-un episod din seria “Running Wild with Bear Grylls: The Challenge”, conform Access Hollywood.

„Nu apreciezi cu adevărat până când nu dispare, până când spui: ‘Nu știu dacă voi putea să mai văd vreodată, nu știu dacă voi mai putea auzi vreodată. Nu știu dacă voi mai putea merge vreodată’”, a adăugat el, conform Daily Mail.

Actorul a dezvăluit că a durat un an până a reușit să își recupereze forma fizică. Ashton a recunoscut că este „norocos că este în viață”.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , Dată publicare: 08-08-2022 21:04