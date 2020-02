Au devenit vedete după ce au cântat ani de zile pe stradă. "Mă postase Irina Rimes pe Instagram"

Artiștii stradali sunt încă priviți cu reticență în România, deși fac de mult parte din peisajul celor mai importante oraşe turistice ale lumii.

Unii sunt însă atât de convingători încât strâng în jurul lor zeci de oameni care stau minute bune să îi asculte.

Pe foarte foarte puțini talentul îi conduce din stradă până pe marile scene, ori în showuri televizate.

Vă invităm să urmăriți poveștile adevărate ale lui Cezar și Vizi, artiști pe care mulți fani îi apreciază.

Cezar are 23 de ani, a fost student la ASE și a lucrat într-un call center. Dar nu se ocupa de dragostea vieții lui: muzică. Așa că și-a dat demisia, a vândut tot ce a avut și și-a luat bilet spre America. A început să cânte pe o stradă din Los Angeles și așa a câștigat primii bani din muzică.

Cezar Gună: „Mi-am deschis husa și am început să cânt. am făcut 30 de dolari în 30 de minute și parcă l-am prins pe Dumnezeu de picior.”

Reporter: „Cum era? Se strângeau oamenii în jurul tău?”

Cezar Gună: „Nu, prima dată am cântat ceva, vreo 10 minute și după a venit o fată. Eram numai eu și oameni homelessi și m-am pus între ei să nu se ia nimeni de mine. A doua zi m-am dus pe Hollywood Boulevard că acolo era cea mai multă lume. Se oprea lumea cu mașina, s-a oprit cineva de la semafor să îmi dea bani, mă aplaudau.”

Cezar putea să rămână acolo, dar a ales să se întoarcă acasă, în Alexandria.

La scurt timp a început să cânte însă în Centrul Vechi al Bucureștiului. Acolo, într-o seară, l-a remarcat Irina Rimes.

Cezar Gună: „Am ajuns la Global tot de pe stradă.. Am văzut că Irina mă postase pe Instagramul ei. De acolo au plecat chestiile și am primit un mesaj de la cineva de la Global care m-a întrebat dacă scriu, dacă am piese."

Cezar a participat și la Vocea României iar în curând o să-i ascultați piesele la radio. Spune însă că se va mai întoarce să cânte pe stradă.

Tot pe stradă a început să cânte și Vizi Imre. Nu doar acasă, la Mureș, sau în București ci și la Viena, Budapesta sau Genova.

Vizi Imre: „Eu în general cânt cu ochii închiși, mă închid în lumea și dintr-o dată deschid ochii și văd oamenii cum s-au pus lângă mine și mă ascultă. În Budapesta am început să cant o piesă în norvegiană pentru că eu cânt în multe limbi și s-au oprit niște oameni mi-au aruncat niște bani. E sentimentul ăsta de piele de găină când faci o fericire la oameni."

În 2014 a participat la Vocea României și a ajuns până în finală. Acum își compune propriile piese dar scrie și pentru alți artiști din România. Spune că îi place să cânte în spații mici, unde poate observa imediat reacțiile oamenilor.

Vizi Imre: „Sunt niște cafenele faine și am o cutie pe care scrie "plătești cât vrei". Funcționează, iar oamenii pot fi foarte darnici.”

