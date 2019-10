Armin van Buuren a inclus pe cel mai nou album imnul Untold ediția 2019. Balance se lansează pe 25 octombrie

A fost un an incredibil pentru legenda Trance, Armin van Buuren.

A fost în main-ul celor mai mare festivaluri din lume, a pregătit o apariție world-exclusive pentru ediția aniversară a festivalului UNTOLD, plus imnul oficial al evenimentului ("Something Real" feat. Avian Grays & Jordan Shaw), și-a continuat rezidența în HI Ibiza, a lansat un album cu alias-ul GAIA, a lovit străzile cu producții incredibile, a fost în turneu mondial cu ASOT900, a lansat un documentar în 6 episoade, "Armin van Buuren is Mr. Perfect", a celebrat 10 ani de la căsătorie ... și ai zice că e de ajuns.

NU, nu e!

Pe 25 octombrie olandezul își va lansa noul album de studio, "BALANCE", care vine după uriașele succese: 76, Shivers, Imagine, Mirage, Intense și Embrace.

Plecând de la titlul acestui album, e clar că vorbim de un alt experiment marca Armin van Buuren, un producător dispus să iasă din zona stilului trance pentru a găsi echilibrul între alte stiluri și genuri ale muzicii electronice.

Vezi aici varianta live a imnului UNTOLD 2019



Side 1:

1. Armin van Buuren & Avalan - Sucker For Love

2. Armin van Buuren & Avian Grays feat. Jordan Shaw - Something Real

3. Armin van Buuren feat. Sam Martin - Wild Wild Son

4. Armin van Buuren & Garibay - Phone Down

5. Armin van Buuren - Blah Blah Blah

6. Armin van Buuren feat. Josh Cumbee - Sunny Days

7. Armin van Buuren feat. Candace Sosa - Runaway

8. Armin van Buuren vs Inner City - It Could Be

9. Armin van Buuren feat. Ne-Yo - Unlove You

10. Armin van Buuren feat. James Newman - Therapy

11. Armin van Buuren feat. David Hodges - Waking Up With You

12. Armin van Buuren feat. Conrad Sewell - Sex, Love & Water

13. Armin van Buuren x Lucas & Steve feat. Josh Cumbee - Don't Give Up On Me

14. Armin van Buuren feat. Matluck - Don't Let Me Go

Side 2:

1. Armin van Buuren vs Shapov - La RÈsistance De L'Amour

2. Armin van Buuren - Million Voices

3. Above & Beyond vs Armin van Buuren - Show Me Love

4. Armin van Buuren feat. HALIENE - Song I Sing

5. Armin van Buuren feat. James Newman - High On Your Love

6. Armin van Buuren & Garibay feat. Olaf Blackwood - I Need You

7. Armin van Buuren feat. Bonnie McKee - Lonely For You

8. Armin van Buuren & BT feat. Nation Of One - Always

9. Armin van Buuren - Turn It Up

10. Armin van Buuren vs Tempo Giusto - Mr. Navigator

11. Armin van Buuren & Luke Bond feat. KARRA - Revolution

12. Armin van Buuren feat. Cimo Fr‰nkel - All Comes Down

13. Armin van Buuren feat. Sam Martin - Miles Away

14. Armin van Buuren - Stickup