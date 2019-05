Britney Spears și-ar putea încheia cariera. Anunțul managerului ei

Larry Rudolph, managerul cântăreţei americane Britney Spears, a declarat că este posibil ca artista să nu mai concerteze vreodată.

Britney Spears ''nu ar trebui să mai revină la rezidenţa în Las Vegas'' decât atunci când va fi pregătită fizic şi mental, ''probabil, niciodată'', a declarat managerul cântăreţei, citat joi de Press Association.

Mult aşteptatul stagiu al vedetei la Park Theatre din cadrul Park MGM Las Vegas era programat să debuteze în luna februarie, însă artista l-a amânat după ce tatăl ei s-a îmbolnăvit, scrie Agerpres.

Amânarea a fost urmată de îngrijorări privind starea sănătăţii mintale a cântăreţei. Ea a compărut săptămâna trecută în faţa unei instanţe din Los Angeles în cadrul unei audieri în procesul de ieşire de sub tutela tatălui său care i-a controlat afacerile în ultimii 11 ani.

Larry Rudolph, care a lucrat cu Spears cea mai mare parte a carierei acesteia, începând din 1998, a declarat că artista pop nu ar trebui să meargă mai departe cu rezidenţa în Las Vegas.

Citește și Britney Spears a fost internată într-o clinică de sănătate mintală

”Ca persoană care îi călăuzeşte cariera - pe baza informaţiilor pe care eu şi toţi profesioniştii care lucrăm cu ea le-am primit pe baza principiului necesităţii de a cunoaşte - din ceea ce am aflat îmi este clar că ea nu ar trebui să revină la această rezidenţă în Las Vegas, nu în viitorul apropiat şi, probabil, niciodată'', a declarat Rudolph pentru site-ul TMZ.

"Nu vreau să lucreze din nou până când nu va fi pregătită, fizic, mental şi din punct de vedere al pasiunii. Dacă acest moment nu vine, nu va mai veni niciodată'', a adăugat managerul.

Spears, controlată de tatăl ei în ultimii 11 ani

Spears, în vârstă de 37 de ani, a fost plasată sub tutelă în 2008 după ce s-a confruntat cu probleme personale şi psihiatrice.

Fostul soţ al artistei, Kevin Federline, a primit custodia băieţilor lor, Sean, în vârstă de 13 ani, şi Jayden, de 12 ani, care îşi vizitează frecvent mama.

Britney Spears a anunţat în luna aprilie că îşi va acorda timp pentru propria persoană.

Ea a anunţat în luna ianuarie că renunţă la toate concertele şi angajamentele profesionale programate pentru a fi alături de familie după ce tatăl său, Jamie, a fost la un pas de moarte, în noiembrie, când a suferit o ruptură de colon.

Spears a devenit un fenomen în lumea muzicii pop în 1999 odată cu apariţia single-ului său de debut ''... Baby One More Time'', urmat de hit-uri precum ''Oops!... I Did It Again''.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!