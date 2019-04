Primele imagini cu Britney Spears de când s-a internat într-o clinică de psihiatrie. FOTO

Profimedia

Actrița Britney Spears a transmis că „totul este bine”, după ce s-a internat într-o clinică de psihiatrie. Reacția vine după ce, în ultimele săptămâni, pe rețelele de socializare au apărut zvonuri privind starea sa de sănătate.

„Am vrut să vă spun bună, pentru că se spun multe lucruri, care au scăpat de sub control. Sunt zvonuri, amenințări cu moartea la adresa mea și a echipei mele. Încerc să am grijă de mine, dar cu tot ce se întâmplă e tot mai greu. Nu credeți ce citiți. Au fost trimise emailuri false, de către cineva care pretinde că sunt eu. Situația mea e unică, dar vă promit că fac tot ce e mai bine pentru mine. Familia mea se confruntă cu o perioadă stresantă și suferă de anxietate, așa că am avut nevoie de timp ca să procesez asta. Poate că nu știți, dar eu sunt puternică și lupt pentru lucrurile în care cred”, a spus cântăreața pop, conform People.

Deschideți galeria foto pentru a vedea imaginile.

Reacția lui Britney vine după ce iubitul ei a precizat că aceasta „e bine”.

„Fanii ei sunt incredibili. Nimeni nu are motive să fie îngrijorat”, a declarat Sam Asghari pentru TMZ.

Potrivit unei surse apropiate familiei, Britney a ieșit din clinica de psihiatrie pentru un weekend, pentru a petrece Paștele alături de cei dragi.

În luna ianuarie, Britney Spears s-a mutat din reședința din Las Vegas, din cauza problemelor de sănătate ale tatălui ei.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!