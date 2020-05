VIDEO: Antonia a lansat un clip cu scene senzuale între ea și o femeie: ”Cam indecent”

Una dintre cele mai apreciate artiste de muzică pop din România, Antonia, a lansat un videoclip care a aprins imaginația fanilor, dar în același timp i-a nemulțumit pe unii dintre ei.

Piesa se numește ”Como ¡Ay!” și este cântată integral în limba spaniolă.

Scenele care au provocat comentariile unor fani sunt filmate împreună cu Alina Ceușan - o fostă concurentă la o emisiune TV de diverstiment, care în prezent este foarte urmărită pe rețelele de socializare din România.

”Mă bucur că Alina a acceptat să fie parte din acest video, îmi place mult de ea, este frumoasă, a intrat bine în rol. Cu ocazia aceasta, am ajuns să o cunosc mai bine.” - a spus Antonia despre scenele din videoclipul Como ¡Ay!”, potrivit unui comunicat.

Ce spun unii fani, după ce au văzut scenele senzuale din videoclip

Una dintre cele mai provcatoare scene din acest videoclip are loc într-o bucătărie, unde cele 2 protagoniste, Antonia și Alina, par să se mângâie, după ce s-au murdărit de făină.

Iată câteva dintre reacțiile fanilor pe paginile de Facebook, Instagram și Youtube ale celor două vedete:

Facebook Antonia:

- ”Fara supărare, mie nu îmi place, nici clipul, nici melodia! Cred ca a stat cineva prea mult pe porn hub cu carantina asta, si s-a inspirat!”

- ”Nu vreau sa par inapoiata dar sunt pustoaice de varsta fetitei tale care te adora.... Oare ce a inteleaga din acest videoclip?”

Instagram Antonia :

- ”Superb videoclipul, la fel si personajele ... dar care e ideea videoului?? Pare unul erotic ...”

Instagram Alina Ceușan :

- ”Personajele superbe, însă de ce trebuia sa fie un videoclip cu tentă sexuală?”

Youtube :

- ”I was gay and now I'm more gay than ever” (în traducecere: ”Eram gay, dar acum sunt și mai gay decât înainte”, n. red.)

- ”I was straight before watching this video!” (în traducere: ”Eram heterosexual înainte să văd acest videoclip”

- ”Parcă mam uitat la un film porno cu muzică Cool”

- ”Yesssss queen! Love the video! We need more LGBT videos!”

- ”Videoclipul este cam indecent”

- ”De ce are tendințe sexuale clipul ăsta? :))) e ciudat, dar e fain”

- ”Ce e cu video asta de LGTBQ ?!”

- ”Care este mesajul acestui clip? O lume fara barbati:)))”

”Mă întreb daca le arata copiilor ei videoclipurile, mai ales faze ca la 2:15”

- ”Promovați lesbyencele, sa fi de ras antonia”

- ”Ăsta E un clip pt lesbiene? Nu mi place”

- ”Nu pot sa cred ca ati facut asemenea pornosag, pe Alina o stiam mai finuta, oricum super sexy dar in unele locuri prea vulgar.”

Videoclipul piesei ”Como ¡Ay!”: