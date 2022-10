Andie MacDowell, spectaculoasă la 64 de ani pe podium, la Săptămâna Modei de la Paris. GALERIE FOTO

Ea a purtat o rochie strălucitoare cu mărgele și puf. Pe lângă ținuta impresionantă, Andie MacDowell a făcut senzație și cu lookul foarte natural. Mai exact, actrița a încetat să-și mai vopsească părul în timpul pandemiei de COVID-19 și s-a poziționat ca o susținătoare a îmbătrânirii naturale.

"Sora mea este gri complet (la culoarea părului – n.red.) și este cu doar 18 luni mai mare decât mine. Mi s-a părut că arăta mult mai frumoasă fiind gri. Eram geloasă", a spus ea, referitor la decizia de a nu se mai vopsi, conform People.

"În timpul COVID, am văzut (cum se potrivesc - n.red.) rădăcinile cu fața, cu pielea și ochii mei și mi-a plăcut. Am simțit că voi fi mai fericită. Și sunt mai fericită. Îmi place foarte mult", a continuat MacDowell. "Am 64 de ani și acesta este momentul vieții mele. În cele din urmă, voi fi gri”, a punctat ea.

Sursa: People Dată publicare: 04-10-2022 15:13