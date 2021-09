Anca Dinicu se alătură distribuției serialului VLAD: ”Pot să vă spun că a fost o provocare”

După două episoade extrem de tensionate, în care planurile lui Vlad s-au complicat tot mai tare, surprizele nu se opresc pentru fanii serialului. Din cel de-al treilea episod, Anca Dinicu se alătură distribuției cu un personaj total neașteptat.

Anghel Damian, Head Writer - Creative Producer, declară despre noul personaj: ”În lumea VLAD, un univers al răzbunării, adeseori încărcat de suferință, e nevoie din când în când și de o rază de lumină, un zâmbet, o pauză de râs, momente care să ne facă drumul întunecat al răzbunării mai suportabil. Dramaturgic, procedeul se numește comic relief și pentru asta ai nevoie de situații scriptice realiste cu potențial comic și de actori pe măsură, care să facă trecerea de la dramatic la comic cât se poate de lină. Aici intră în scenă Anca Dinicu și al ei personaj, pe care nu o să-l numesc acum ca să vă las plăcerea descoperirii.”

Încântată de noua experiență, Anca spune: ”Mă bucur mult că am făcut parte din distribuție și că mi-am revăzut colegii cu care am mai lucrat și în alte proiecte. Pentru mine a fost o experiență nouă din perspectiva personajului pe care îl interpretez. Este o zonă pe care nu am mai experimentat-o în film. M-am simțit foarte bine în timpul filmărilor și cumva, datorită atmosferei care s-a creat în spatele camerelor de filmat, dar și a colegilor și întregii echipe .

Pot să vă spun că a fost o provocare. La fiecare personaj aduci o lume, de data asta este o lume tristă, oamenii strazii. Personajul meu este o fată simplă, plecată de mică de acasă, lovită de greutățile vieții, sensibilă. Ea se îndrăgostește la prima vedere de Ștefan. Mai multe nu cred că am voie să spun, sper să empatizați cu personajul meu”.

Mai multe despre ceea ce urmează în sezonul final, adaugă Anghel Damian: ”Dau din casă și vă spun că în acest ultim sezon, în universul VLAD își vor face apariția mai multe personaje care vor purta pe umeri sarcina de-a vă aduce zâmbetul pe buze. Prima este Anca, dar alături de ea urmează alți actori excepționali și cunoscuți publicului larg care vor îmbogăți povestea și vor crea, sper eu, echilibrul perfect între dramă - acțiune și comedie”.

Nu ratați luni seara, de la ora 21:30, un nou episod din super producția VLAD!

VLAD – La final, totul se plătește.