Alan Lancaster, basistul trupei Status Quo, a murit la vârsta de 72 de ani

Profimedia

Alan Lancaster, membru fondator şi basist al formaţiei Status Quo, a murit la vârsta de 72 de ani, a confirmat managerul trupei, scrie News.ro, care citează BBC.

Lancaster a lansat mai multe piese celebre cu grupul în anii '60-'70, inclusiv „Rockin' All Over The World” şi „Whatever You Want”.

Managerul Simon Porter a spus: „Este o veste tristă". Solistul Francis Rossi: „Alan a fost parte integrantă din succesul enorm al Status Quo în anii '60 şi '70”.

Rossi şi Lancaster au început să cânte împreună în 1960 sub mai multe titlulaturi, înainte de a alege Status Quo.

Grupul a avut patru albume pe primul loc în clasamentul din Marea Britanie, potrivit Official Charts Company.

„Am fost prieteni şi colegi mulţi ani şi am atins un succes fantastic împreună ca Cei Patru Fantastici alături de Rick Parfitt şi John Coghlan”, a spus el. „Deşi ne-am înstrăinat în ultimii ani, voi avea întotdeauna amintiri plăcute din perioada noastră de început şi transmit condoleanţe familiei lui Dayle şi Alan”.

Alan Lancaster se lupta cu scleroza multiplă. El s-a căsătorit Dayle în 1978, după ce s-au cunoscut pe când Status Quo era în turneu în Australia în 1973.