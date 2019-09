Al Pacino şi Robert de Niro, din nou împreună pe marile ecrane: „Formidabil moment”

Al Pacino şi Robert de Niro sunt din nou împreună pe marile ecrane. De data aceasta în „Irlandezul", cel mai recent film al marelui regizor Martin Scorsese.

Este prima peliculă semnată de Scorsese în care joacă Al Pacino, dar a nouă care îl are printre actori pe Robert de Niro. Producția este o dramă, cu o durată de trei ore şi 29 de minute.

Filmul reia subiectul asasinării cunoscutului lider sindical din anii 60-70 - Jimmy Hoffa, interpretat de Al Pacino. Iar în pielea irlandezului Frank Sheeran intră Robert de Niro.

Reporter: „Cum este să îi aduci pe băieţi din nou împreună?”

Martin Scorsese, regizor: „Formidabil. Formidabil moment."

În peliculă mai apar Joe Pesci şi Harvey Keitel, dar şi actori mai tineri, care au avut mari emoţii când s-au văzut pe platoul de filmare alături de aceşti monştri sacri ai cinematografiei.

Harvey Keitel: „Ei bine, a fost excelent pentru că am început aici cu „Street Scenes” din 1970, filmul de student al lui Marty (Martin Scorsese), în care am jucat şi eu când am fost la Washington pe vremea Universităţii Kent, iar acum suntem din nou împreună."

Bobby Cannavale, actor: „Băieţii au fost minunaţi, în special Joe. Joe (Pesci) este atât de amuzant şi a fost foarte drăguţ cu mine şi mi-a făcut espresso şi ne-am înţeles foarte bine."

Pentru că Al Pacino şi Robert de Niro să pară mult mai tineri, au fost folosite efecte speciale şi nouă camere de filmat. Filmul ajunge în cinematografe la începutul lunii noiembrie.

