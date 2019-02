Adam Levine, luat peste picior pe Twitter. ”Arată ca un mafiot rus”. FOTO

Până să rămână la bustul gol, lucru care a creat ample polemici, artistul a purtat un maiou și o bluză care au atras atenția telespectatorilor.

În timp ce unii s-au amuzat spunând că acesta semăna cu un „mafiot rus”, alții au remarcat asemănarea izbitoare între maioul în carouri și draperiile ori pernele din casă, cumpărate de la un supermarket extrem de popular în Statele Unite.

How come Adam Levine dressed like a Russian mobster for the halftime show? pic.twitter.com/6Qjd4ixcPb

wow the highlight of Adam Levine's performance was definitely that his shirt looked exactly like pillows that an alarming amount of people happen to have from Target #SuperBowl pic.twitter.com/UL8WjdpJaY