Actrița Courteney Cox a primit o stea pe Aleea Celebrităților de la Hollywood

Alături de ea, la eveniment au participat și Jennifer Aniston și Lisa Kudrow, două dintre cele mai bune prietene ale ei și, în același timp, colege de platou din vremea serialului "Prietenii Tăi".

În vârstă de 58 de ani, Courteney Cox a renunțat la liceu pentru o carieră în modeling.

Ea s-a făcut remarcată în videoclipul piesei "Dancing in the Dark", a lui Bruce Springsteen, iar debutul pe marele ecran a avut loc în 1987, în thrillerul "Down Twisted".

Rolul care i-a adus însă celebritatea a fost însă al tipicarei Monica, din serialul "Prietenii Tăi".

Dată publicare: 28-02-2023 09:03