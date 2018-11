Actorul Tom Hardy, decorat de prințul Charles. Distincția primită

Getty

Actorul Tom Hardy, cunoscut pentru rolurile din „Mad Max: Fury Road”, „Inception” și „Taboo” a primit din partea prințului Charles titlul de Comandor al Imperiului Britanic.

Hardy este prieten al prinţilor William şi Harry şi a participat în luna mai la nunta celui mai mic fiu al prinţului Charles.

Hardy a jucat, în 2006, rolul Robert Dudley, preferatul reginei Elizabeth I, în serialul de televiziune „The Virgin Queen”. În vârstă de 41 de ani, el a fost nominalizat la Oscar pentru rolul secundar din „The Revenant” (2015) şi a mai jucat în filme ca „The Dark Knight Rises” şi „Venom”.

Totodată, și scriitorul Ken Follett, în vârstă de 69 de ani, a fost decorat pentru serviciile aduse literaturii, este cunoscut pentru romane ca „The Pillars of the Earth”, „World Without End” şi trilogia „Century”, conform News.ro.

La aceeaşi ceremonie a mai fost decorat istoricul de televiziune Lucy Worsley (OBE - Ofiţer al ordinului Imperiului Britanic), scrie BBC, iar omul de afaceri şi filnatropul Lloyd Dorfman a primit titlul de cavaler.

Lucy Worsley are 45 de ani şi este cunoscută pentru scrierile sale adaptate în documentare de televiziune, precum „Food in England: The Lost World of Dorothy Hartley” şi „A Very British Romance”.

Lloyd Dorfman, fondatorul Travelex, este preşedinte al The Prince's Trust din 2005. În vârstă de 66 de ani, el a donat 10 milioane de lire sterline Teatrului Naţional, în 2010, iar una dintre scenele instituţiei îi poartă numele.

