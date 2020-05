Actorul Șerban Pavlu din ”Umbre” joacă în cel mai nou clip al trupei White Walls: “Starfish Crown”

Una dintre cele mai bune trupe românești de metal progresiv, White Walls, a revenit în atenția fanilor prin lansarea unui single și videoclip, care promovează noul album care va apărea în 2020.

Acest prim single se numește “Starfish Crown”, iar videoclipul a fost regizat de Iustin Șurpănelu.

În acest clip, actorul Șerban Pavlu, cunoscut pentru prestația excelentă din premiatul serial ”Umbre”, joacă în rolul principal.

Fondată în 2009, trupa White Walls și-a pus amprenta pe scena de metal românească cu un stil unic, care împletește adesea elemente de ”întuneric cu lumină”, prin riff-uri complexe și acorduri melancolice care sugerează ascultătorilor un amestec echilibrat între ”neliniște și reținere”.

Muzica trupei a fost comparată cu trupe cunoscute pe scena internațională de metal progresiv, precum Leprous, The Ocean, Opeth, Tool și Karnivool.

Cei de la White Walls spun că viitorul albumul deschide un spectru cu totul nou de căi muzicale și oferă un sunet mai matur, la 7 ani de la lansarea albumului anterior, “Escape Artist”.

Acordând atenție tuturor detaliilor, trupa a colaborat cu Forrester Savell (Karnivool, Make Them Suffer, Animals as Leaders) pentru mix și master, iar „Starfish Crown” reprezintă prima bijuterie a noii ”capodopere” a aceste trupe din Constanța.

Dasu (chitară), despre “Starfish Crown”: "Nu a fost deloc ușor să alegem single-urile, dar nici nu a fost dificil să cădem de acord asupra faptului că “Starfish Crown” va fi primul dintre acestea. "Nu ne-am putut lua gândul de la ea din momentul în care a fost compusă, așa că a trebuit să fie prima piesă de pe album împărtășită cu lumea."

Șerban (bas): "Am avut un sistem bine pus la punct pentru a ne alege regizorul clipului (sistem care a implicat vizionarea MULTOR videoclipuri românești); la finalul procesului, decizia unanimă a fost să lucrăm cu Iustin Șurpănelu. După câteva întâlniri în care am conceptualizat ce ne doream de la videoclip, s-a pus problema găsirii unui actor principal. Ne-am gândit să încercăm ceva ce în punctul ăla ni se părea irealizabil, mai exact să-l contactăm chiar pe actorul nostru român preferat, Șerban Pavlu. Spre surprinderea și bucuria noastră enormă a fost de acord și, alături de Alina Petrică, a făcut o treabă senzațională sub lentila lui Iustin."

Trupa White Walls înseamnă:

- Alexandru-Eduard Dascălu (Dasu) - chitară

- Eugen Brudaru - voce

- Șerban-Ionuț Georgescu - bas

- Theo Scrioșteanu - tobe

White Walls pe internet:

