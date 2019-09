Actorul Kevin Hart a fost grav rănit într-un accident rutier

Starul se afla în maşina sa de lux, pe care şi-a făcut-o cadou în luna iulie, când a împlinit 40 de ani. Se pare că nu era el la volan, ci un prieten.

Din motive deocamdată necunoscute, autoturismul a plonjat peste bara de protecţie de pe marginea dealurilor care duc spre celebrul cartier Hollywood din Los Angeles.

Actorul de comedie s-ar fi rănit grav la spate şi momentan se află internat în spital. O femeie care se afla în maşină a suferit răni uşoare. Potrivit unei anchete preliminare, şoferul nu se afla sub influenţa alcoolului.

Actor-comedian Kevin Hart and two others have been involved in a car crash in Southern California, according to a California Highway Patrol incident report. Hart and the driver sustained "major back injuries," the report states. https://t.co/SyNSfPMEXv