Actorul Cody Longo a murit la vârsta de 34 de ani. Trei copii au rămas orfani de tată

Lumea filmului este în stare de șoc. Actorul Cody Longo, starul din "Days of Our Lives", a murit la vârsta de 34 de ani.

Tânărul actor a fost găsit decedat, miercuri, 8 februarie, în pat, în casa sa din Austin, Texas, potrivit unei declarații făcute pentru TMZ de un membru al familiei sale, scrie Metro.

Potrivit sursei citate, soția lui Longo, Stephanie, lucra la un studio de dans local în acea zi, iar la un moment dat a încercat să-l contacteze pe actor, dar nu a reușit acest lucru. Disperată, ea a solicitat intervenția poliției.

Ajunși la fața locului, agenții au fost nevoiți să spargă ușa casei, după ce Cody Longo nu le-a răspuns.

Cauza morții actorului nu a fost dezvăluită.

„A fost un tată uimitor și cel mai bun soț. Întreaga noastră lume Toată lumea a fost spulberată”, a declarat, pentru TMZ, soția actorului.

Cody Longo a devenit cunoscut în 2011, când a jucat în opt episoade din "Days of Our Lives".

În cariera sa, el a mai apărut, printre altele, în "Bring It On: Fight to The Finish", "Nashville" sau în "Hollywood Heights".

Cody Longo și soția sa, Stephanie, au avut împreună trei copii: o fiică de 7 ani și doi băieți, unul de 5 ani și celălalt de doar 1 an.

Sursa: Metro Etichete: , , , , Dată publicare: 11-02-2023 07:55