Actor celebru suspectat că și-a înscenat un atac rasist: "Asta e țara lui Trump"

Ancheta asupra unui atac homofob şi rasist care a scandalizat America a luat o întorsătură neaşteptată. Victima, actorul Jussie Smollett, din serialul "Empire", e suspectat că a plătit doi indivizi să-l atace.

Apoi a spus că ar fi fost vorba de susţinători ai preşedintelui Donald Trump.

Jussie Smollett, actor: "Vorbeam cu o prietenă şi i-am zis că îmi doresc enorm că vinovaţii să fie găsiţi. Iar ea mi-a răspuns: "Scumpule, nu îi vor găsi." Asta m-a înfuriat foarte tare."

Aparent copleşit de emoţii, Jussie Smollett a povestit într-un interviu ce i s-a întâmplat în seara zilei de 29 ianuarie. El susţine că a fost atacat de doi indivizi albi, care purtau şepci inscripţionate cu sloganul de campanie al lui Trump.

Jussie Smollett, actor: "Mi-au zis: "Asta e ţara lui Trump". Unul m-a pocnit în faţă. L-am lovit şi eu. Am observat că îmi puseseră o frânghie după gât şi am ţipat. Vreau ca băieţii homosexuali care se uită acum să ştie că am ripostat."

Cei doi i-ar fi aruncat insulte rasiste şi homofobe, iar la final l-ar fi stropit cu o substanţă chimică, a mai povestit el. Vedete şi activişti pentru drepturile minorităţilor rasiale şi sexuale din Statele Unite au condamnat atacul, iar poliţiştii s-au mobilizat să-i prindă pe făptaşi.

Eddie Johnson, poliţist: "Vom face tot ce ne stă în putinţă să-i găsim pe aceşti indivizi şi să-i arestăm. Toate datele indică faptul că avem de-a face cu un atac rasist. Vrem să facem tot ce putem ca să-i facem dreptate victimei."

Miercurea trecută, poliţia a arestat doi bărbaţi de culoare, originari din Nigeria, care au lucrat ca figuranţi pentru serialul Empire, în care joacă Smollett. Unul dintre ei era chiar antrenorul personal al actorului.

La scurt timp, aceştia fost eliberaţi, deşi, potrivit televiziunii CBS, în locuinţa lor a fost găsită sfoară, mănuşi şi substanţa folosită în atac. Poliţiştii s-au mărginit să anunţe că "traiectoria anchetei s-a schimbat".

Jurnaliştii americani, care citează surse din poliţie, susţin însă că anchetatorii au o ipoteză surprinzătoare. Că Smollett ar fi înscenat atacul. Avocatul vedetei a respins acuzaţiile cu fermitate, spuncând că actorul e "furios şi devastat" de informaţiile care circulă în presă.

