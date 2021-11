A murit Jerry Douglas, actorul din „Tânăr și neliniștit”. Era cunoscut pentru rolul lui John Abbott

Profimedia

A murit Jerry Douglas, actorul cunoscut pentru rolul lui John Abbott din serialul „Tânăr și neliniștit”, la vârsta de 88 de ani.

Jerry Douglas a apărut în serial, pentru prima dată, în 1982, când a jucat rolul lui John Abbott, președintele companiei Jabot Cosmetics. În 2006, actorul iese din serial după ce personajul său a fost ucis.

Acesta a mai apărut în serial, în 2016, personajul său apărând în memoriile familiei sale, potrivit filmnow.ro.

„Vă rugăm să vă alăturați nouă pentru a transmite condoleanțe familiei lui Jerry Douglas, cunoscut pentru rolul său de lungă durată ca John Abbott din The Young and the Restless”, este mesajul transmis pe pagina de Twitter a serialului.