A murit actorul Ron Cephas Jones, celebru pentru rolul său în serialul "This Is Us". El a câştigat două premii Emmy

Actorul Ron Cephas Jones, celebru pentru rolul său în serialul "This Is Us", a murit din cauza unor probleme pulmonare, a anunţat reprezentatul său, citat de tmz.com.

El a câştigat două premii Emmy pentru rolul lui William Hill din serialul de succes "This Is Us" şi a fost nominalizat de patru ori în total. Ambele premii Emmy au fost pentru "Actor invitat remarcabil într-un serial dramatic", scrie news.ro.

Reprezentantul lui Ron spune că "căldura, frumuseţea, generozitatea, bunătatea şi inima regretatului actor au fost simţite de oricine a avut norocul de a-l cunoaşte".

Pe lângă rolul său în "This Is Us", Ron a jucat într-o mulţime de alte seriale TV... inclusiv "Law & Order: Crimă Organizată" şi "Better Things", plus "Luke Cage" şi "Looking For Alaska".

El declarase în urmă cu ceva timp pentru The New York Times că a fost diagnosticat cu o boală pulmonară cronică, iar în 2020 a avut nevoie de un dublu transplant de plămâni.

Actorul avea 66 de ani.

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 20-08-2023 08:48