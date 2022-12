2022, un an agitat în lumea celebrităților. Care au fost cele mai mediatizate despărțiri, împăcări sau conflicte

Tragem linie și recapitulăm cele mai importante evenimente din viața unor staruri precum Will Smith, Jennifer Lopez, Kanye West sau Shakira.

A fost momentul care i-a șocat pe cei prezenți la gală Oscar, de anul acesta. În văzul tuturor, pe scenă, Will Smith i-a dat o palmă prezentatorului Chris Rock, după ce respectivul a făcut o glumă pe seama soției lui Smith.

În aceeași seară, "CODA" a devenit primul film lansat de o platformă de streaming, care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj. Iar actorul Troy Kotsur (troi kațur - pronunţat englezit) a făcut istorie fiind primul bărbat cu deficienţe de auz care a primit statueta aurită pentru rolul său din "CODA".

Vâlvă a făcut și cuplul Ben Affleck - Jennifer Lopez. Povestea lor de dragoste s-a reaprins și cei doi s-au căsătorit la 18 ani după ce au rupt prima logodnă.

În schimb, actrița Amber Heard nu a avut prea multe motive de bucurie în 2022.

Amber Heard și Johnny Depp s-au dat în judecată reciproc pentru defăimare, pe fondul unor acuzații de abuz în timpul mariajului, pe care ambele vedete le-au negat. După un proces care a durat o lună și jumătate, instanța i-a dat dreptate lui Depp, iar fosta soție trebuie să-i plătească daune de un milion de dolari.

Și actorul Ezra Miller a fost bun de plată anul acesta. Starul din „Batman versus Superman" a fost amendat pentru tulburarea liniștii publice în Hawaii. Iar în toamnă a fost acuzat de furt calificat, după ce a intrat într-o casă și a luat mai multe sticle de alcool.

Kanye West - sau "Ye" cum își spune acum rapperul - a fost protagonistul mai multor scandaluri anul acesta: de la declarații antisemite repetate, până la hărțuirea fostului iubit al lui Kim Kardashian. Kanye și Kim sunt divorţaţi oficial din noiembrie.

2022 nu a fost un an prea bun nici pentru Shakira. Cântăreața a pus capăt relației cu fotbalistul Gerard Pique, cu care are 2 copii. În plus, artista s-a trezit că se luptă cu acuzații de fraudă fiscală în Spania, unde procurorii cer o pedeapsă de 8 ani de închisoare, plus amenzi. Shakira neagă însă acuzațiile. ><

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 29-12-2022 08:19