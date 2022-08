S-a dat startul la Summer Well. Domeniul Știrbey a fost luat cu asalt de petrecăreți

Peste 10.000 de tineri au luat vineri seară startul distracției la festivalul Summer Well. Domeniul Știrbey din Buftea a răsunat de ritmuri electrizante, dar le-a oferit petrecăreţilor activități și experiențe de tot felul.

Distracția este însă abia la început, așa că oamenii doar mai mult s-au încălzit pentru următoarele două nopți de muzică și dans.

Publicul așteaptă cu nerăbdare ca trupele Arctic Monkeys și Nothing but Thieves să urce pe scenă.

Prima seară la Summer Well a făcut scenele să vibreze, iar energia publicului a transformat domeniul Știrbey într-un tărâm al sărbătorii.

„Mă simt foarte bine, mai ales că sunt cu prietenii mei, atmosfera e foarte mișto și ne distrăm”

„Ne place foarte mult, an de an se îmbunătățește festivalul, recomand tuturor să vină să experimenteze” , spuneau spectatorii.

Mulți tineri așteaptă cu nerăbdare ca trupele preferate să urce pe scenele festivalului. Până atunci, s-au bucurat însă din plin de distracție.

Tânără: „Super, e prima dată când vin la un festival și sunt foarte încântată, chiar sunt fericită, mă distrez. Arctic Monkeys, pentru ei mi-am cumpărat bilet special și Nothing but Thieves care o să fie duminică.”

Iar pe lângă muzică și dans, întregul domeniu a ținut oamenii ocupați cu tot felul de experiențe, de la ochelari de "Realitate Virtuală" și zone pentru fotografii, până la locuri special amenajate pentru a admira... stelele.

Cei care au vrut să aibă la ei o dovadă a participării la festival au stat la coadă pentru a-și face tatuaje semipermanente: „Sunt gratis și arată mișto. Simbolul de la Arctic Monkeys.”

Până și cei mici au trăit bucuria festivalului.

Reporter: „A fost distractiv?

Fetiță: „Da”

Reporter: Și mai vii și mâine?

Fetiță: „Mâine nu, dar altădată o să mai vin”

Și pentru că dansul necesită energie, mâncarea a fost de nelipsit. Pofticioșii au avut de unde alege - de la burgeri și tacos, la înghețată, popcorn, sau chiar vată pe băț.

Distracția va fi în toi până duminică, iar pe scenele Summer Well urmează să urce trupele Arctic Monkeys, Nothing but Thieves, Inhaler, dar și artiști precum Roosevelt, Alice Merton sau Killa Fonic.

