Nopți albe la Craiova, la festivalul Intencity. Muzica anilor 80 a însuflețit mulțimea

Aflat la prima ediţie, festivalul IntenCity aduce pe scena muzica de acum 30-40 de ani, dar şi trupe de azi, care ştiu să dea ritm distracţiei.



Richi e Poveri nu mai au nevoie de nicio prezentare. Hitul lor a electrizat imediat mulţimea. N-a fost însă mai prejos nici Sandra.

Cântăreaţa în vârstă de 60 de ani, cu un timbru vocal inconfundabil, a trezit şi numeroase amintiri în rândul spectatorilor.

Spectatoare: „Super, cu ei am crescut. Sunt melodiile cu care mi-am făcut viața prin cluburi, când eram tânără.”

Spectator: „Am venit să ne distrăm bine bine bine”

Reporter: Pentru ce formație ați venit?

Spectator: „Pentru toate, toate sunt de pe vremea noastră!”

Nu este deloc greu de recunoscut nici melodia semnată de Nana. Melodia "Lonely" are un sfert de veac de la lansare, dar încă însufleţeşte mulţimi.

Spectator: „Am luat pentru 3 zile, vreau să îl văd pe tot. Vreau să fim și noi pe harta distracției în România, avem Clujul, avem Neversea, de ce nu și noi”.

De pe afiş n-a lipsit nici trupa hip-hop C-Block.

C-Block, artist: „Aici este a doua casă pentru mine, mă simt ca într-o familie, totul e foarte frumos. Să rămână pozitivi oamenii, pentru că energia bună vine spre ei.”

Festivalul Intencity este, pentru spectatori, şi o ocazie să descopere oraşul din inima Olteniei.

Lennox, artist: „Iubesc oamenii de aici, sunt oameni minunați aici. Totul este frumos aici. Străzile sunt așa curate, este minunat. Mă bucur de prima ședere aici.”

Turistă: „Suntem din generația 40 plus și atunci vrem să ne bucurăm și să ne întoarcem în timp cu artiști care ne-au făcut tinerețile frumoase. Un oraș deosebit, și cu un vibe extraordinar.”

Deja în Craiova nu mai sunt locuri de cazare libere. Organizatorii festivalului au anunțat însă că pun la dispoziție camerele căminelor din unitățile de învățământ.

Turiste: „Suntem din Timișoara, prietena mea din Satu Mare și am fost la mare, și am venit special de acest concret și am zis că ne oprim, musai să vedem artiștii, am venit special pentru Luis Fonsi.”

La Craiova urmează alte două zile sub semnul distracției. Festivalul Intencity se încheia duminică seară.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 27-08-2022 08:47