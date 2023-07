Coldplay vine în România pe 12 iunie 2024. Celebra trupă britanică va concerta pe Arena Naţională

„Music of the spheres world tour” începe la Atena, pe 8 iunie şi se încheie în 30 august, la Dublin, scrie News.ro.

Vânzările de bilete pentru România încep în 25 iulie 2023.

Trupa Coldplay, concert în România

Coldplay, una dintre cele mai cunoscute trupe de rock, va susține un turneu în Europa, iar România este printre țările în care concertează. Va fi prima dată când rockerii de la Coldplay cântă în țara noastră.

Coldplay a anunțat un turneu în Europa în 2024 și țările în care vor concerta. Printre acestea se află și România.

Anul viitor, rockerii britanici vor ajunge în Grecia, România, Ungaria, Franța, Italia, Germania, Finlanda, Austria și Irlanda.



Coldplay, una dintre cele mai de succes trupe rock din lume

Trupa Coldplay este formată din Chris Martin (voce), Jon Buckland (chitară), Guy Berryman (bas) și Will Champion (tobe).

Coldplay este una dintre cele mai cunoscute trupe din lume și una dintre cele mai de succes formații rock a ultimului mileniu, cu peste 50 de milioane de albume vândute.

Genul muzical adoptat este rock alternativ, pop rock și piano rock.

Formată în 1996 în Marea Britanie, trupa are aceeași componență de la început, iar solistul Chris Martin este un adevărat superstar.

Până acum, Coldplay a lansat nouă albume pentru care au câștigat mai multe premii Grammy. Albumul de debut a fost Parachutes (2000), urmat de A Rush of Blood to the Head (2002) și X&Y (2005) acesta din urmă fiind desemnat de către NME Albumul anului 2005.

Al patrulea album al trupei, „Viva la Vida or Death and All His Friends” (2008), a confirmat succesul uriaș al celor dinainte, iar single-ul Viva la Vide a primit Grammy pentru Cântecul Anului 2008.

Următorul album Coldplay, Mylo Xyloto, a fost lansat în 2011, urmat în 2014 de „Ghost Stories” și în 2015 de „A Head Full of Dreams”. După o pauză de patru ani, în 2019 a fost lansat albumul „Everyday Life”, iar în 2019 „Music of the Spheres”, ultimul de până acum al trupei.

