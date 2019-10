Biletele la concertul Celine Dion în România se pun în vânzare joi, 17 octombrie

Celine Dion, ”regina muzicii pop”, va concerta anul viitor, pe 29 iulie, în premieră în România, pe Arena Națională din București.

Biletele pentru concert se vor pune în vânzare joi, 17 octombrie, ora 10.00 pe celine.emagic.ro, iabilet.ro și eventim.ro.

Artista care a bucurat milioane de inimi în întreaga lume în cei peste 30 de ani de carieră ajunge pentru prima dată în România.

Biletele pentru concert vor fi disponibile începând cu dată de 17 octombrie, ora 10.00, ora României. Membrii fan clubului Team Celine vor putea cumpăra bilete în exclusivitate printr-o perioada de pre-sale. De asemenea, vor exista câteva sesiuni de pre-sale limitate și pentru fanii înscriși în bazele de date ale organizatorului, distribuitorilor de bilete sau partenerilor evenimentului.

Concertul din București face parte din turneul COURAGE WORLD TOUR, care promovează și primul album în limba engleză al artistei din ultimii 6 ani și va ajunge în aproape 100 de orașe din întreaga lume.

Celine Dion a lansat de curând 3 noi piese de pe următorul album, Courage, care va se lansează pe 15 noiembrie. "Imperfections", "Lying Down" și "Courage" sunt melodii cu o nouă direcție creativă pentru artistă și vor putea fi ascultate live în timpul concertului de la București. Fanii artistei o vor putea acompania și la hiturile care au făcut-o atât de cunoscută, «My heart will go on», «A new day has come», «Because you loved me», «It's all coming back to me» și multe altele.

"Mărturisesc că încercăm de mai bine de 10 ani să o aducem pe Celine Dion în România, dar ne-am tot lovit de reînnoirea anuală a faimoaselor ei rezidențe în Las Vegas. Ne-am bucurat enorm când a luat în sfârșit decizia de a porni într-un turneu mondial, care va ajunge în peste 100 de orașe, de pe toate continentele. În România, Celine Dion este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe internaționale, iar Bucureștiul va fi unul dintre puținele orașe din Europa de Est unde va concerta, astfel încât așteptăm și foarte mulți fani din Serbia, Bulgaria, Turcia, Ucraina și Moldova." a declarat Laura Coroianu, organizator.

Considerată una dintre vocile iconice ale muzicii pop, Celine Dion va concerta în București miercuri, 29 iulie 2020, pe Arena Națională.

Turneul COURAGE WORLD TOUR este produs de Concerts West/AEG Presents, concertul din România fiind organizat de Emagic.

Biletele vor fi disponibile pe celine.emagic.ro, iabilet.ro și eventim.ro. Acestea vor costa între 225 și 850 de lei (cu taxe și comisioane incluse) în funcție de distanța față de scenă. Toate biletele sunt cu loc - inclusiv zona de gazon va avea sectoare de scaune. De asemenea, vor exista și pachete VIP pentru acest eveniment.

Despre Celine Dion

Celine Dion continuă să doboare recorduri cu spectacolele rezidență din Las Vegas - The Colosseum at Caesars Palace, unde a concertat de peste 1,100 de ori pentru peste 4.5 milioane de fani. În iunie 2018, Celine a luat o pauză de 2 luni pentru a se dedica turneului sold-out de peste ocean, CELINE DION LIVE 2018, concertând în peste 22 de spectacole în 12 orașe din Asia, Australia și Noua Zeelandă.

Turneul a fost unul din cele mai bine vândute din 2018, cu încasări de aproape 57 de milioane de dolari și un public de 260.000 de oameni. Celine a ajuns pe primul loc și în clasamentul US Dance Club în luna iulie 2018 cu remix-ul single-ului Ashes din filmul Deadpool 2. Pe 8 iunie 2019, rezidența de 16 ani din Las Vegas a celebrei artiste s-a încheiat.