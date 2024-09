(P) Săptămâna Europeană a Mobilității - Promovarea activităților fizice în rândul pacienților oncologici

Specialiști din domeniul sănătății se reunesc pentru a oferi suport și informații despre beneficiile activității fizice regulate în managementul bolii oncologice. Aproximativ 80 de pacienți oncologici din comunitate vor fi susținuți și încurajați să adopte un stil de viață activ, pentru gestionarea simptomelor și îmbunătățirea stării generale de bine.

Evenimentul, intitulat „Promovarea Activităților Fizice în Rândul Pacienților Oncologici pentru Creșterea Calității Vieții”, are loc in perioada 13-15 septembrie 2024, in cadrul Centrului de Recuperare Sf. Nectarie Craiova, și reunește specialiști din domeniul sănătății publice, oncologiei medicale, radioterapiei, nutriției oncologice, kinetoterapiei, psihologiei, dar și pacienți și familiile acestora.

Beneficiarii acestui proiect sunt aproximativ 80 de persoane, pacienți oncologici din comunitate, indiferent de stadiul bolii, care sunt capabili să participe la activități fizice ușoare, si familiile acestora, care vor primi informații și suport pentru a-i ajuta pe cei dragi să adopte un stil de viață activ.

Evenimentul are ca obiectiv principal conștientizarea, educarea și sensibilizarea pacienților oncologici cu privire la beneficiile activității fizice regulate, nu doar ca mijloc de prevenire a recidivei bolii, ci și ca modalitate de gestionare a simptomelor și îmbunătățire a stării generale de bine.

