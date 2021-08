(P) Zapatos anunță reduceri de până la 25% în această vară

Vara anului 2021 a adus temperaturi extrem de ridicate în toată țară, iar specialiștii ne recomandă să stăm la umbră, să ne hidratăm regulat și pe cât posibil să nu stăm afara în intervalul 11 – 17.

Tot în lista de recomandări se află și purtarea de haine subțiri din bumbac și sandale sau încălțăminte ce permite piciorului să respire și să se simtă lejer pentru că prin extremitățile corpului se degajă cea mai mare parte din căldura corporală.

Pe piață există o mare varietate de încălțăminte de vară, atât pentru adulți, cât și pentru copii sau adolescenți, cu prețuri extrem de diversificate pentru a putea fi accesibile oricărei categorii sociale.



Cei mai mari cumpărători de sandale pe piața din România sunt femeile, iar producătorii de sandale oferă numeroase modele de sandale și încălțăminte specifică perioadei calde în diverse materiale, modele și prețuri. Magazinul online care s-a angajat să le ofere atât femeilor, cât și bărbaților din România încălțăminte de vară la cel mai avantajos raport calitate – preț este Zapatos.



Zapatos este un magazin online care a apărut din dorința de a le oferi românilor încălțăminte de calitate în ton cu ultimele trenduri din industrie fără ca aceștia să cheltuiască o avere pentru o astfel de pereche.



„Ne aplecăm către dorințele și necesitățile românilor și le punem la dispoziție produse de calitate pentru orice sezon, la prețuri accesibile, fără a face rabat de la design-ul în ton cu ultimele trenduri ale anului.” – declară un reprezentant Zapatos.



Recent, echipa Zappatos a introdus în categoria de produse și o linie de îmbrăcăminte, respectându-și principiul conform căruia nu trebuie să cheltuiești o avere pentru a arăta bine în fiecare zi.



Fiind mereu concentrați pe clienți și pe nevoile acestora, cei din echipa Zappatos au venit în întâmpinarea acestora cu reduceri de până la 25% la modelele preferate.



Zappatos – până la 25% reducere la modelele preferate



În această vară, Zappatos lansează campania „Buy more, get more”. Astfel, pentru cumpărarea a oricare două produse, cumpărătorul beneficiază de o reducere de 15%; la oricare trei produse cumpărate, clientul va avea o reducere de 20%, iar la achiziționarea a patru produse, reducerea va fi de 25%.



Pe lângă această ofertă ce le poate aduce clienților o reducere de până la 25% din totalul achiziționat, magazinul Zappatos are în derulare o campanie de reduceri aplicată fiecărui produs în parte – produsele individuale beneficiază de reduceri chiar și de peste 50%, ceea ce înseamnă că pe lângă reducerea de produs, clientul va beneficia si de reducerea totală a comenzii adusă de oferta în cascadă.



Dacă doriți să aflați mai multe informații despre campania „Buy more, get more”, echipa Zappatos vă pune la dispoziție regulamentul campaniei împreună cu toate informațiile pe zappatos.ro.



Pentru mai multe întrebări despre produse și campanii actuale, operatorii Zapatos vă stau la dispoziție telefonic de luni până vineri de la ora 10:00 până la ora 20:30 la numărul de telefon 021 555 90 90.