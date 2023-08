(P) VELCEA & PARTNERS oferă firmelor de consultanță externalizarea scrierii proiectelor europene

Grupul VELCEA & PARTNERS, ce s-a remarcat cu obținerea a peste 900 de finanțări nerambursabile câștigate pentru clienții săi în cadrul unor programe cu fonduri europene/guvernamentale nerambursabile (ce pot fi oricand verificate AICI), vine cu o ofertă specială, adresată firmelor de consultanță din România.

Firmele de consultanță pentru accesarea fondurilor europene, pot externaliza scrierea, depunerea și implementarea proiectelor către grupul VELCEA & PARTNERS, grup ce reunește experți în accesarea fondurilor europene și guvernamentale, cu o vastă experiență profesională, dobândită atât la alte firme de consultanță, cât și în ultimii ani, prin contribuția adusă la scrierea, depunerea și implementarea a peste 900 de proiecte în cadrul a peste 20 de programe diferite, majoritatea având un grad de dificultate ridicat.

"În ultima perioadă am avut mai multe solicitări, din partea unor firme de consultanță, pentru a prelua scrierea unor proiecte, în cadrul unor programe unde nu aveau expertiza necesara sau unde erau foarte aglomerați și depășiți de situație. Am stabilit deja câteva astfel de colaborări și ne dorim să mai demarăm și altele. Este foarte important însă, să discutăm și să stabilim detaliile din timp, pentru că de cele mai multe ori, pe ultima sută de metri, este greu să putem prea un număr mare de proiecte”, a declarat George Velcea, fondatorul firmei de consultanță pentru fonduri europene, Velcea & Partners.

În ultimii 7 ani, pe sectorul IMM-urilor, grupul Velcea & Partners a fost în top 3 național, în ceea ce privește numărul de proiecte aprobate.

Grupul Velcea & Partners a avut peste 900 de proiecte aprobate pe mai multe programe (peste 20 programe diferite) ce au funcționat la nivel național: POC 411, POC 411 bis, Electric UP, PNDR 6.2, PNDR 6.3, PNDR 6.1, Comerț și Servicii, Microindustrializare, START-UP NATION (cele 3 ediții), Femeia Antreprenor, START-UP PLUS, Tranziția către economia circulară, Măsura 1, Măsură 2, Horeca, Internaționalizare, IMM INVEST, Microgranturi în domeniul agroalimentar, Capital de lucru în domeniul agroalimentar și altele.

Echipa VELCEA & PARTNERS reunește mai multe categorii de experți, care se ocupă de scrierea și verificarea proiectului înainte de a fi depus și de răspunsuri la clarificări/contestații și chiar acțiuni în instanță, în cazul nefericit al respingerii proiectului dumneavoastră.

Echipa VELCEA & PARTNERS are în componența sa: consultanți în accesarea fondurilor nerambursabile, experți acreditați în accesarea fondurilor nerambursabile, contabili, expert-contabili, experți de mediu, avocați specializați în programe cu fonduri nerambursabile, experți în tehnologia informației (IT) și are colaborări cu numeroși experți și consultanți din diverse domenii de activitate.

Pentru mai multe detalii privind oferta de preț și condițiile colaborării, ne puteți contacta prin e-mail: [email protected] sau la telefon: +4 0758 366 510.

Daca sunteți interesați să aplicați pentru fonduri europene/guvernamentale (și NU sunteți reprezentantul unei firme de consultanță pentru accesarea de fonduri europene), ne puteți contacta la numărul de telefon: +4 0764447755.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 14-08-2023 14:31



