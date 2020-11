(P) Un Black Friday Colorat: La ce oferte la produse cosmetice să fii atent anul acesta de Black Friday

Fie că este un ruj cremos într-o nuanță de roz pudrat sau o cremă antirid pe care ai pus ochii, îți dăm acum ocazia să te bucuri de produsele tale preferate cu prilejul celei mai mari sesiuni de shopping de anul acesta, la prețuri imbatabile.

Pregătește-ți economiile și lista de dorințe, pentru că în perioada 10.11.2020–02.12.2020, la Oriflame dăm startul unui Black Friday Colorat presărat cu oferte și reduceri de până la 65% la produsele tale favorite de beauty, skincare, îngrijire personală și parfumuri care să îți gâdile simțurile.

Ești un fan declarat al frumuseții, dar și o împătimită a reducerilor? Ai nimerit la fix! Black Friday este cel mai bun moment al anului pentru a-ți face proviziile în materie de articole destinate îngrijirii. Citește în continuare și vei descoperi surprizele pe care le-am pregătit special pentru tine. Află, totodată, care sunt cele mai apetisante oferte la care merită să fii atentă anul acesta de Black Friday!

O piele grozavă nu ține doar de genetică...

Obiceiurile de zi cu zi, rutina de îngrijire și stilul de viață contribuie în mod semnificativ la felul în care pielea ta reacționează zilnic. Așa că, mingea este în terenul tău. În funcție de alegerile pe care le faci, tu decizi ce vezi în fiecare dimineață în oglindă!

Răsfață-ți pielea înainte de culcare cu o mască hrănitoare și intens hidratantă ce este gata să combată stilul de viață agitat și aspectul tern, obosit și deshidratat al tenului tău. Masca de noapte vine ca o completare perfectă a rutinei tale obișnuite de îngrijire, întrucât are efectul celor 8 ore de somn, oferind pielii un plus de prospețime.

Elimină semnele oboselii și conferă pielii un aspect odihnit, strălucitor și complet revitalizat de la primele ore ale dimineții. Să-ți mai spunem și că, dacă te grăbești, o prinzi redusă de la 99,99 lei la doar 39,99 lei?

Un ten luminos cu aspect tânăr poate fi obținut și cu ajutorul unei creme ce acționează la nivel celular și combate efectele îmbătrânirii, prin reducerea liniilor fine și a ridurilor. Complexul de acid salicilic și extract din trufe albe al cremei antirid de față Diamond Cellular iluminează pielea din interior și asigură o acțiune antirid. Tehnologia avansată este combinată cu ingredientele luxoase care conferă strălucirea specifică tinereții, îmbunătățind și uniformizând aspectul tenului. Crema antirid din gama Diamond Cellular conferă fermitate şi reface contururile faciale la un preț avantajos de doar 44,99 lei!

Atunci când pielea e sănătoasă, altfel se aplică și machiajul pe ten...

Pentru un look impecabil, alege să pregătești tenul înainte de aplicarea produselor de machiaj pe care le folosești, cu ajutorul unui primer care netezește pielea și estompează porii dilatați. Pregătește-ți pielea cu o protecție suplimentară care funcționează ca barieră și care ajută în fixarea machiajului. La un preț excepțional de doar 12,99 lei, baza de machiaj The One Illuskin pune în valoare frumuseţea pielii, uniformizează nuanţa și asigură rezistenţa îndelungată a fondului de ten.

Niciun machiaj nu este complet fără rujul potrivit...

Nuanța rujului pe care alegi să îl porți îți va accentua trăsăturile feței pe care vrei ca ceilalți să le descopere la tine. Alege rujuri oriflame și profită de reducerea de peste 60% la cele 24 de variante de nuanțe de ruj, pentru un efect cremos și catifelat de pigmentare a buzelor în cele mai îndrăznețe culori, care sunt adaptate tuturor subtonurilor pielii.

Totuși, înainte de ruj, buzele tale au nevoie de hidratare. În special în sezonul rece! Recomandarea noastră ar fi să alegi un balsam multifuncţional, așa cum este cel din gama Tender Care, întrucât la doar 7,99 lei, hrăneşte, catifelează şi protejează nu doar buzele, ci și pielea uscată de pe față, coate, mâini, genunchi și chiar tălpi.

Ceara de albine, emolienții și vitamina E, îmbogățite cu uleiul prețios de trandafir, răsfață simțurile și catifelează pielea printr-un gest simplu de masaj pe zonele afectate. Poate fi folosit ca iluminator al pomeților și al zonei de sub sprâncene, hidratează cuticulele, dar și zonele uscate ale tenului.

Răsfățul pe care ți-l acorzi zilnic se resimte asupra pielii tale atunci când alegi produse delicate de îngrijire...

Produsele de curățare și îngrijire pe care le folosești zilnic dictează modalitatea în care pielea ta răspunde la schimbările bruște de temperatură, la dereglările hormonale sau la oricare alt factor extern ce ar putea să declanșeze reacții.

Dacă nu sunt alese cu atenție, produsele de curățare fac mai mult rău decât bine. Deși este adevărat că eliberează pielea de praful și murdăria acumulate pe parcursul zilei, gelurile de duș sau loțiunile de curățare dezbracă pielea de uleiurile naturale ale corpului. Iar acele uleiuri sunt cele care mențin pielea hidratată și moale, ajutând-o să funcționeze ca o barieră de protecție împotriva factorilor externi. Din acest motiv, este important să folosești un produs hrănitor, care nu usucă și care hidratează în profunzime, așa cum este cel din gama Love Nature!

Gelul de duş cu efect de împrospătare, pe bază de ulei natural de măsline şi extract din aloe vera, curăță pielea și o lasă catifelată timp îndelungat. Dacă aroma încântătoare şi formula biodegradabilă nu te motivează îndeajuns de tare încât să îl încerci, află că acum ai parte de o reducere substanțială și îl găsești în variantă de 750 ml la doar 19,99 lei!

În completarea rutinei de îngrijire, iată 3 creme senzaționale, pe care ar fi păcat să le ratezi de acest Black Friday Colorat! În special când sunt reduse substanțial, de la 44,99 lei la doar 16,99 lei!

Cremă de corp parfumată Possess

Egiptul antic ți se prezintă sub forma unei creme cu parfum atemporal, ce transportă în timp eleganța și rafinamentul Cleopatrei, conferind pielii finețea plină de senzualitate. Formulată cu o concentraţie mai mare de parfum, cu note ademenitoare de ylang ylang, captează atenția tuturor celor din jur pe măsură ce mireasma parfumează întreagă încăpere.

Cremă de corp parfumată Amber Elixir

Crema de corp hidratantă şi luxoasă este parfumată cu aroma seducătoare Amber Elixir, un parfum oriental-lemnos cu note de mandarină, heliotrop şi ambră, catifelează pielea și oferă o experiență somptuoasă atunci când completează apa de parfum Amber Elixir.

Cremă de corp parfumată Eclat Femme

Crema de corp luxoasă şi hidratantă, generos parfumată cu Eclat Femme este soluția ideală pentru femeia modernă, ce debordează de eleganță, clasă și rafinament. Conturează o experienţă parfumată minunată, atunci când este folosită ca atare sau când completează apa de toaletă Eclat Femme.

Orice ținută pe care alegi să o porți va fi scoasă în evidență de parfumul pe care îl folosești...

Parfumul este cel care dictează stilul în raport cu cei cu care te întâlnești. Vorbește despre tine înainte ca tu să scoți un cuvânt. Alegerea aromei potrivite poate fi dificilă, în special atunci când nu ai deja în minte o opțiune, însă haide să te ajutăm cu o selecție de parfumuri la oferte de neratat!

Apă de toaletă Joyce Turquoise pentru femei, conturează o aromă delicată, ușor dulce și senină – asemănătoare reflecțiilor soarelui de pe suprafața lacului ușor atinsă de un vânt proaspăt. Ingredientul cheie este crinul delicat de apă dulce, care conferă aromei prospețime și calmează precum o adiere de vânt pe suprafața apei. Profită de reducerile de Black Friday și achiziționează-l la un preț excepțional de 24,99 lei, redus de la 69,90 lei!

Unii bărbaţi doar visează la acest gen de viaţă. Bărbatul Flamboyant o trăieşte! Profită de reducerea de aproape jumătate de preț a apei de toaletă Flamboyant! Amestecul dintre citrice și condimente îți stârnește gustul pentru cele mai rafinate lucruri în viață, conturând alura unui bărbat dandy modern.

Pentru un tată clasic şi totodată modern, o aromă masculină, elegantă, cu subtonuri nostalgice pare să fie alegerea perfectă. În special atunci când prețul este redus substanțial! Alege apa de toaletă Eternal Man și bucură-te de notele lemnoase și calde ce emană masculinitatea plăcută care inspiră siguranță și o stare de bine.

Black Friday poate fi un adevărat test de anduranță. Cu atâtea oferte irezistibile, este absolut firesc să nu poți spune nu tentațiilor. Noi ți-am arătat produsele noastre preferate. Însă, la Oriflame, întotdeauna găsești ceva în plus. Așa că, îți lăsăm cale liberă să alegi ce îți face cu ochiul din întreaga noastră ofertă colorată! Ești gata? START!