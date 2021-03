(P) Top 5 motive pentru care să alegi suplimente alimentare naturale pentru tratarea și ameliorarea diferitelor afecțiuni

Adulți din toate colțurile lumii aleg să consume vitamine ori suplimente alimentare naturale constant, pe care le dau și copiilor lor.

Spre deosebire de vitaminele clasice, suplimentele alimentare conțin și minerale, aminoacizi, enzime și alte ingrediente care sunt benefice pentru organism, întrucât sunt responsabile de întărirea sistemului imunitar, ajutându-l astfel să facă față agenților patogeni și, mai mult de atât, previn apariția unor afecțiuni.

Suplimentele alimentare naturale sunt disponibile sub numeroase forme, precum tablete, capsule, pudre ori lichide, toate acestea având în compoziție ingrediente benefice pentru organism, precum vitamine, între care A, C, E, K și minerale, precum calciu, fier, magneziu și alte substanțe active benefice pentru organism. Acestea pot fi folosite în cazul unui tratament natural pentru diabet, pentru afecțiuni ale sistemului respirator sau pentru probleme digestive și nu numai.

De ce ar trebui să incluzi suplimentele alimentare naturale în dieta zilnică, află mai jos:



1. Suplimentele alimentare naturale nu conțin substanțe nocive

Suplimentele alimentare de la Medicinas se fac remarcate pe piața printr-o formulă unică, revoluționară, în care se regăsesc numai ingrediente naturale. Mai mult de atât, acestea se regăsesc în cantitatea optimă, oferindu-i astfel organismului nutrienții esențiali de care are nevoie pentru a funcționa optim.

Potrivit experților în medicină naturopată, suplimentele alimentare naturale n-ar trebui să lipsească din dieta unei persoane care are un program haotic ori o alimentație haotică, ce nu conține alimente bogate în substanțe nutritive. Aceste suplimente alimentare te vor ajuta să-i oferi organismului nutrienții de care are nevoie pentru a funcționa optim și, mai mult de atât, îți vor îmbunătăți starea de sănătate. Spre exemplu, dacă vei alege să consumi suplimente alimentare bogate în calciu și vitamina D îți vei întări oasele și vei reduce deteriorarea acestora, în timp ce suplimentele alimentare bogate în acizi grași - Omega 3 pot ajuta la prevenirea bolilor de inimă.



2. Suplimentele alimentare naturale te ajută să-ți întărești imunitatea

Suplimentele alimentare naturale sunt recomandate și persoanelor care se confruntă cu un sistem imunitar slăbit, o problemă tot mai des întâlnită. Spre exemplu, Medicinas pune la dispoziția acestora Antidot Forte, un remediu naturist revoluționar, realizat din plante reucunoscute pentru sporirea imunității, dar și pentru efectele antivirale, antibacteriene și antifungice.

Antidot Forte, un remediu naturist de la Medicinas, are o formulă unică, ce înglobează ingrediente precum turmeric, usturoi negru, lemn-dulce, gheara mâței, astragalus, drojdie de bere, precum și vitamina C. Astfel, acesta ajută la întărirea sistemului imunitar, reduce inflamațiile din organism, ajută la prevenirea bolilor respiratorii și, mai mult de atât, reduce riscul de apariție a accidentului vascular cerebral, reglează nivelul de colesterol din sânge și, în plus, poate ameliora și trata simptomele date de hepatite virale, de tip A, B ori C.



3. Suplimentele alimentare ajută la funcționarea optimă a creierului

Persoanele care se confruntă cu probleme de memorie ori de concentrare sau prezintă un risc dezvoltat de a se confrunta cu boli neurodegenerative pot apela la Cebraoptim, un supliment alimentar revoluționar de la Medicinas. Obținut din citicolină, pulbere din frunze de Centella asiatică și de Bacopa monnieri, coenzima Q10, dar și pulbere din frunze de Gingko biloba, acest supliment alimentar ajută la îmbunătățirea sănătății sistemului nervos și, în același timp, sporește capacitatea de memorare, concentrare și atenție. În plus, experții în medicină naturopată îl recomandă pentru ameliorarea și tratarea a peste 180 de afecțiuni ale creierului, între care Alzheimer, Parkinson, demență, accidente vasculare ischemice ori edeme cerebrale, întrucât acest remediu naturist ajută la menținerea structurii și asigură fluiditatea celulelor nervoase, acționând sinergic la nivelul acestora. De asemenea, Cebraoptim este responsabil de prevenirea deteriorării neuronilor, întrucât protejează împotriva efectelor nocive date de radicalii liberi.



4. Suplimentele alimentare pot fi folosite ca tratament naturist adjuvant pentru cancer

Potrivit unor statistici furnizate de Organizația Mondială a Sănătății, cancerul este a doua cauză de deces la nivel global, numărul persoanelor care își pierd viața anual fiind estimat la 9,6 milioane. Specialiștii în medicină naturopată, însă, au dezvoltat suplimente alimentare revoluționare, gândite special pentru a le îmbunătăți viața bolnavilor de cancer. Un astfel de supliment alimentar este Canticer. Obținut din extract de usturoi negru, extract de castravete amar și din părți aeriene de Gynostemma pentaphyllum, precum și din pulbere de ciuperca Reishi, acest remediu naturist are efecte antioxidante și reface circulația lichidelor vitale în locul în care au apărut inflamații, reducând astfel complicațiile. În același timp, Canticer este responsabil de fortifierea organelor interne și de restabilirea echilibrului interior, dar în același timp, îmbunătățește calitatea vieții bolnavilor de cancer, reducând efectele nocive date de terapia convențională, precum chimioterapie și radioterapie.



5. Suplimentele alimentare, aliatul de nădejde pentru a ține virusurile la distanță

Infecțiile cu noul coronavirus continuă să fie o amenințare pentru oamenii de toate vârstele, motiv pentru care este musai să ai grijă de sănătatea ta. Tocmai de aceea, Medicinas îți pune la dispoziție atât Vitamina C Forte Alcalină, un remediu naturist ce ajută la combaterea virusurilor și a gripei, dar și Coviflu, un remediu naturist dezvoltat în colaborae cu Acad. Dr. Farm. Ovidiu Bojor și Acad. Dr. Adrian Restian.

Dacă Vitamina C Forte Alcalină are puterea de a neutraliza radicalii liberi, de a amplifica reacțiile imunitare și de a ajuta la alcalinizarea organismului, Coviflu conține ingrediente revoluționare, motiv pentru care oferă triplă protecție pentru sănătatea ta. Mai exact, întărește sistemul imunitar, protejează și reface mucoasele, care sunt prima barieră de intrare a agenților patogeni și, în plus, reduce riscul de înmulțire a agenților patogeni care reușesc să pătrundă în organism.

Așdar, dacă cele 5 motive enumerate mai sus te-au convins să apelezi la medicina naturistă, poți comanda online suplimentele alimentare naturale, direct de pe site-ul www.medicinas.ro.