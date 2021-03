(P) Top 5 cele mai apreciate jucarii pentru copii

Daca-ti doresti sa vezi o bucurie sincera si inocenta, caut-o pe chipul unui copil! Nu e nimic mai adevarat decat bucuria unui copil care primeste in dar o jucarie.

Iar jucariile nu sunt nicicum simple articole cu care ei se joaca, ci articole prin care ei isi pot dezvolta simturile si personalitatea totodata. Astfel, jucariile aduc un aport extraordinar in ceea ce priveste dezvoltarea copiilor iar cele mai apreciate jucarii au dovedit deja acest aspect. Astazi veti afla care sunt cele mai iubite jucarii, de catre parinti si de catre copiii acestora, astfel incat voi sa va inspirati si sa adaugati pe lista de cumparaturi cele mai potrivite cadouri pentru cei mici.

Cu ce putem sa surprindem copii:



Fotoliu Bebe Cu Placa De Burete Oita Personalizat



Un cadou extrem de practic pentru bebelusii aflati in plin plan de dezvoltare sunt astfel de fotolii pentru bebelusi. Aceste fotolii sunt realizate din materiale moi si pufoase, care vor fi o adevarata incantare pentru micul print sau mica printesa. Modelul simpatic in forma de oita si culorile vesele ii vor atrage atentia instantaneu astfel incat, cu ajutorul acestui fotoliu, vei reusi sa-si inveti copilul sa stea in sesut.

Bineinteles, vei gasi numeroase alte modele simpatice prin intermediul carora sa-i atragi atentia celui mic si sa-i pui pe chip un zambet sincer.

Fotoliu Din Plus Extensibil Mickey Sau Minnie XXL



Alta idee de cadou similar si extrem de incantator, de aceasta data pentru copii de varste mai mari, poate fi unul din seria de fotolii copii din plus pentru copii cu varsta de pana la 7 ani. Acest fotoliu simpatic intruchipeaza popularul personaj Minnie sau pe Mickey, personajele care pur si simplu au acaparat copilaria lor. Acest fotoliu nu doar ca impresioneaza prin designul sau unic si prin materialele moi care-ti ofera garantia ca cel mic va fi in siguranta, ci si prin forma transformabila care-ti permite sa-l folosesti atat drept piesa de mobilier, cat si drept patut pentru odihna.

Perna Pentru Copii Personalizata Mouse Fun



Patuturile moi si confortabile pot fi completate cu usurinta prin intermediul unei pernute deosebite, din umplutura antialergica si cu fata de perna din bumbac, personalizabila cu numele micutului, care va fi o adevarata incantare pentru odihna de peste zi. Aceasta pernuta este un cadou memorabil pe care cel mic il va iubi inca de la primul contact.

Set De Constructie Din Lemn Casuta Arhitectului



Una dintre cele mai populare selectii sunt si seturile de jucarii din lemn despre care se stie ca au influente foarte ridicate in dezvoltarea fizica si psihologica a acestora, inspirandu-i pe cei mici sa-si dezvolte creativitatea, motricitatea si toate celelalte functii psihologice.

De exemplu, un set de constructie tip LEGO din piese sigure si durabile din lemn este alegerea perfecta pentru copiii care-si doresc sa experimenteze bucuria copilariei prin intermediul unui joc creativ si viu colorat. Cu ajutorul sau, cei mici isi vor putea descoperi abilitatile de comunicare si de relationare in grup, dar totodata isi vor putea dezvolta creativitatea si perceptia.

Jucarie Din Lemn Set Dentist



Atunci cand cresc mari, toti copiii isi doresc sa devina super eroi si sa salveze lumea. Si nu e nimic mai potrivit pentru acestia decat jocurile cu si despre doctori, precum setul adresat pentru cei care-si propun in viitor sa devina dentisti.

Setul este potrivit pentru copiii cu varste de peste 3 ani si include 26 de piese din lemn prin intermediul carora cei mici vor descoperi cu bucurie toate secretele din spatele meseriei de stomatolog.

In concluzie, daca esti in cautarea unor cadouri utile si simpatice pentru puiul tau sau pentru alti copilasi dragi tie, fotoliile moi si animate, precum si jucariile din lemn, se vor dovedi a fi una dintre cele mai practice alegeri.