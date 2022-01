(P) Tehnologia Fast and Fixed mărește calitatea vieții și redă încrederea în sine

O sănătate orală precară poate duce la probleme grave ce se pot solda cu pierderea mai multor dinți sau chiar a tuturor dinților.

Persoanele care se confruntă cu această situație sunt extrem de afectate, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Lipsa dinților aduce după sine o multitudine de alte probleme de sănătate, iar din punct de vedere emoțional, impactul este enorm și va afecta toate aspectele vieții persoanelor afectate.

Reconstrucție orală cu tehnologie de ultimă oră

Din fericire, știința vine în întâmpinarea celor care se confruntă cu lipsa mai multor dinți sau cu o afecțiune care îi predispune la pierderea dinților. Sistemul Fast and Fixed este o tehnologie avansată, care permite inserarea a 4 implanturi la mandibulă și 6 implanturi la maxilar. Pentru că procedura presupune o perioadă de vindecare între momentul implantării și momentul montării dinților definitivi, pacienții beneficiază de dinți ficși provizorii, în 24 de ore. Astfel, vei putea trece peste întreaga perioadă cu zâmbetul pe buze.



Cui se adresează?

Sistemul Fast and Fixed se adresează persoanelor care nu mai au niciun dinte, persoanelor care au proteză dentară ori celor care suferă de boli parodontice în stadiu avansat, ai căror dinți se mișcă atât de mult încât nu mai pot fi salvați. De asemenea, se adresează și persoanelor care suferă de carii și infecții dentare extreme, ai căror dinți nu mai pot fi salvați.

Procedura este nedureroasă și se realizează cu ajutorul anesteziei locale. Confortul poate fi sporit prin aplicarea inhalo-sedării. Aceasta este o tehnică de sedare ce folosește un gaz ce induce o stare de confort psihic și fizic. Se utilizează în special în cazul persoanelor anxioase, ce fac față cu greu unei intervenții stomatologice. Gazul este inhalat înainte de intervenție, iar după încetarea administrării, efectele gazului dispar în câteva minute. În plus, persoanele care trebuie monitorizate cu atenție sporită pot beneficia de sedare. Acestea sunt adormite pe tot parcursul intervenției.

Sistemul Fast and Fixed se adresează, în principal, dar nu exclusiv, persoanelor cu media de vârstă de 50 de ani. Însă, nu are contraindicații pentru persoane tinere și nici pentru persoane peste 50 de ani. Înainte de orice intervenție, se evaluează starea de sănătate a pacientului, pentru a determina dacă este apt pentru procedură, indiferent de vârstă.

Unde poți beneficia de această tehnologie ultramodernă?

Succesul procedurii depinde foarte mult de aparatura folosită, dar și de experiența specialiștilor. Clinici specializate, cu o rată mare de succes în efectuarea acestor proceduri, precum Dental Premier, reunesc sub aceeași egidă unii dintre cei mai reputați specialiști din țară. Medicii implantologi sunt specialiști în chirurgie dento-alveolară și implantologie. Ei dețin Certificatul de Excelență Fast and Fixed by Brendent.

Atunci când te documentezi în legătură cu această metodă de reconstrucție orală, este bine să aprofundezi detaliile legate de specialiștii care se ocupă de lucrare. Clinica Dental Premier dispune de profesioniști care au studiat implantologia în străinătate, care participă în mod constant la cele mai prestigioase cursuri internaționale de actualizare sau perfecționare. Experiența clinică vastă în domeniu este obținută prin inserarea cu succes a mii de implanturi dentare.

Tehnologia Fast and Fixed reprezintă o inovație în domeniu care îmbunătățește vieți și care, în mâinile potrivite, ajută oamenii să-și recapete calitatea vieții, chiar și la vârste înaintate.