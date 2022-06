(P) Stabilitatea dimensională la pardoseli: Cum să păstrezi pardoseala frumoasă pentru mulți ani

StirilePROTV

Există pardoseli cu stabililtate dimensională foarte bună, ceea ce înseamnă că nu se deformează în timp, ca alte tipuri de pardoseli.

Acest lucru face ca pardoselile vinil clic să fie o alegere excelentă pentru dormitoare, sufragerie, camera de zi și birouri, fără spații de dilatație între camere. Ce înseamnă de fapt acest lucru? Citiți mai departe pentru a afla!

Problema

Când alegeți pardoseala trebuie avut în vedere că plăcile își pot modifica dimensiunea datorită variațiilor de temperatură, precum și a modificărilor umidității aerului. Rolul spațiului de dilatație este de a crea rezervă de spațiu pentru plăcile de pardoseală în cazul modificării dimensiunilor (dilatării). Dacă nu există rost de dilatare, pardoseala nu se va putea mișca liber și acest lucru poate duce la bombare, deformare sau deplasare, precum și la scârțâitul podelei în timpul utilizării zilnice.

Expansiunea la cald (dilatarea) este o proprietate fizică a corpurilor și afectează toate materialele. Prin urmare, dacă vrem să ne bucurăm de o pardoseală uniformă pe o suprafață chiar și de 200m2, merită să acordăm atenție pentru a identifica tehnologia de fabricare a produselor. Alegerea plăcilor frumoase în decoruri din lemn, piatră sau structură de marmură nu înseamnă un compromis. Vă puteți bucura de o pardoseală frumoasă și durabilă fără rosturi de dilatație.

Pardoseli și rosturi de dilatare

După cum am menționat, dilatarea la caldură este o proprietate fizică a tuturor materialelor. În cazul pardoselilor, primul factor care poate încălzi podeaua la temperaturi de peste 27 de grade Celsius este lumina soarelui. Să vedem diferite tipuri de pardoseală în acest context.

• Plăcile de vinil – sunt durabile, impermeabile și silențioase. Din păcate, tehnologia tradițională a vinilului flexibil, realizat 100% din PVC, are un dezavantaj dacă este expus la temperaturi ridicate. Expuse la căldura soarelui, plăcile se vor deforma modificându-și semnificativ volumul. Acest lucru poate crea bule, denivelări sau împingere din clic. Vedeți video.



• Pardoseala laminată – este o soluție mai ieftină. Prin utilizarea unui substrat (underlay) adecvat poate fi îmbunătățită acustica, totuși trebuie reținut că la aceste produse clicul nu este rezistent la umezeală - o cantitate mică de apă vărsată lăsată câteva ore poate le deteriora definitiv. În mod deliberat, nu descriem acest tip de produs în această comparație.



• Plăcile ceramice – sunt durabile, complet impermeabile si stabile dimensional. Cu toate acestea, aici se termină avantajele lor. Acustica lor nu poate fi îmbunătățită, sunt reci la atingere și nu sunt potrivite pentru orice spatiu din casă - amenajarea unei camere pentru copii sau a unui living cu gresie pe podea este o provocare!

Soluția

Să aruncăm o privire la plăcile de pardoseală vinil clic realizate cu tehnologie HD Mineral Core.

Conținutul este un mix de minerale și polimeri, complet rezistent la apă, care oferă oportunități fără precedent prin integrarea unui sistem de închidere clic foarte precis și solid. Nu în ultimul rând, miezul mineral este stabil dimensional, datorită căruia nu va trebui să lăsăm rosturi de dilatare supărătoare și inestetice între camere. Acest lucru face să fie foarte ușoară montarea plăcilor de vinil cu conținut mineral [cunoscute ca SPC]. Dacă am ales produsele Arbiton, le putem monta în încăperi fără a fi nevoie să lăsăm spațiu de dilatare la praguri, menținând doar dilatația perimetrală – la perete. Lăsând o dilatație la perete de 0,5 cm putem monta plăcile pe o suprafață de 200 de metri pătrați. Dacă mărim dilatația la perete, această suprafață poate fi și mai mare. Deci subliniem că se recomandă un spațiu de dilatare de 5 milimetri la perete, iar dacă suprafața de montaj depășește 200 de metri pătrați, spațiul de dilatare la perete trebuie mărit la 10 milimetri.

Rezumat

Avantajele tehnologiei HD Mineral Core nu se termină cu stabilitatea dimensională și rezistența completă la apă. Acoperirea specială Antiscratch - Titanium Nano Layer protejează suprafața plăcilor Arbiton împotriva zgârieturilor. Adăugând aceasta la conținutul mineral rigid, obținem clasa de utilizare 23 pentru spații rezidențiale și clasele de utilizare 32/33 pentru spații comerciale [doar una din colecțiile Arbiton are clasa 32]. Clasa 23 - utilizare intensivă în spații rezidențiale [hol, bucătărie, coridor]; clasa 33 - utilizare intensivă în zone comerciale [de ex. săli de clasă, coridoare, birouri] /32 - utilizare normală [de ex. magazine mici]. Pardoselile Arbiton sunt silențioase la pășire și foarte plăcute la atingere. Toate aceste elemente fac posibilă afirmația “frumoase ca lemnul, practice precum ceramica” când vorbim despre pardoselile Arbiton. Citiți mai multe aici.