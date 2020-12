(P) Producție masivă de măști și viziere pentru angajații Autoliv din lumea întreagă și donații consistente către comunitate

Într-un an al adaptării la ”noua normalitate”, Autoliv România, subsidiara companiei suedeze, lider global în domeniul siguranței auto, și-a concentrat eforturile pentru a asigura siguranța angajaților și a comunităților sale.

Readaptarea unor linii de producție pentru realizarea de măști și viziere, folosite intern, dar și donate populației prin intermediul autorităților locale sau al unor instituții medicale, acțiuni de donare de sânge sau de plasmă, sunt doar câteva din inițiativele prin care Autoliv a reușit să fie aproape de comunitate într-un moment de criză.

Având în minte importanța siguranței angajaților, echipele Autoliv din Brașov și din Lugoj au acceptat provocarea de a-și adapta procesele de producție astfel încât să poată realiza măști textile și viziere de protecție. Prin eforturile echipelor implicate, Autoliv a reușit să ajungă la o capacitate de producție de 10.000 de măști și 2.500 de viziere, în fiecare zi. Produsele realizate la scară largă au fost oferite nu doar angajaților din România, dar și distribuite către întreaga organizație europeană.

”Cu toții trecem prin vremuri dificile, pline de incertitudine, dar la Autoliv credem cu tărie în capacitatea noastră de a găsi mereu un mod de a răspunde provocărilor. Din poziția de lider global în domeniul siguranței auto, am avut mereu capacitatea de a ne adapta procesele de producție nevoilor pieței. Acest lucru, coroborat cu urgența găsirii de soluții în fața virusului COVID-19, ne-a determinat să căutăm moduri în care putem să ne exploatăm eficient cunoștințele și capabilitățile. Cum angajații sunt principala noastră resursă, sănătatea și siguranța lor rămâne prioritatea numărul 1 a companiei. Pentru a ne putea relua în totalitate activitatea, pe lângă măsurile tradiționale de asigurare a igienei la locul de muncă, am înțeles rapid nevoia de a le oferi colegilor noștri echipamente de protecție, cele mai eficiente dovedindu-se până la această oră măștile și vizierele. Și pentru că într-un context de pandemie globală ne-am confruntat cu o ofertă limitată pe piață și prețuri speculative, am decis să le producem chiar noi”, declara în plină criză, Răzvan Arsene, directorul general al Autoliv România.

Pentru sănătatea și siguranța angajaților, Autoliv a implementat protocoale complexe de dezinfecție și prevenție, dar a și oferit gratuit, la cerere, tuturor colegilor din țară, posibilitatea vaccinări anti-gripale. ”Vom face tot ce ne stă în putință să avem grijă de angajații noștri. Organizația aceasta nu este la prima criză pe care o înfruntă și, ca de fiecare dată, am reușit să depășim provocările prin solidaritate, reziliență, agilitate și inovație. Ne-am bucurat și de înțelegerea, dar și de implicarea activă a colegilor noștri, care au demonstrat, încă o dată, de ce această companie este etalon la atât de multe capitole”, a completat Răzvan Arsene.

De măștile și vizierele realizate intern de către Autoliv s-au bucurat pe tot parcursul anului și comunitățile în care compania activează. Autoliv a realizat o campanie uriașă de responsabilitate socială și implicare în comunitate, în cadrul căreia au beneficiat de donații ample de materiale de protecție oamenii din zonele în care compania își desfășoară activitatea, dar și personalul medical. Materialele au fost distribuite în parteneriat cu autoritățile locale, instituțiile medicale, dar și organizații non-guvernamentale din diferite zone ale țării.

Implicarea în comunitate nu s-a limitat la distribuția de materiale de protecție, ci, adaptat nevoilor locale din fiecare zonă în care compania activează, au fost organizate acțiuni de donare de sânge, precum și de donare de plasmă, de către angajații companiei care s-au vindecat de virusul Covid-19. Numeroși angajați ai Autoliv au beneficiat de pachete de alimente oferite de către companie, pe parcursul perioadei în care s-au aflat în izolare. De asemenea, echipele locale de management au răspuns pozitiv unor solicitări privind donații de echipamente electronice esențiale desfășurării activităților de învățământ în anumite unități școlare.

Autoliv este liderul mondial în sisteme de siguranță auto, iar prin intermediul subsidiarelor sale dezvoltă, fabrică și livrează produse precum airbag-uri, centuri de siguranță, volane și sisteme de protecție a pietonilor, pentru cei mai mari producători din industria automotive. Autoliv are peste 65.000 de angajaţi în 27 de ţări, iar în România este prezentă din 1997, având circa 11.000 de angajați.