(P) SSG Security, alături de familia regală în vizitele din taberele de refugiați de la Iași

SSG Security/Stirile Pro TV

Invazia Rusiei în Ucraina este un eveniment marcant și tragic din istoria omenirii, care va fi studiat pe o perioadă lungă de timp de către specialiștii din domeniu.

Până la finalizarea acestui conflict, principalele persoane afectate sunt refugiații care ajung inclusiv în țara noastră, prin punctele de trecere organizate cu ajutorul voluntarilor și al organizațiilor din România.

Întrucât ajutorul este un element esențial, fiecare persoană încearcă să ofere un aport considerabil, întocmai așa cum poate. Pe această listă intră și SSG Security, compania care oferă ajutor în mod indirect refugiaților din Ucraina.

„Ne bucurăm de fiecare dată să ajutăm iar deviza de zi cu zi in compania noastă este “each one, teach one”. Astăzi am fost din nou alături de Familia Regală a României, ocazie cu care am asigurat Securitatea majestății Sale Margareta și Alteta Sa Regală Principele Radu, care au vizitat mai multe locuri de cazare temporară a refugiaţilor din Ucraina, inclusiv la Iaşi. Aici, prima oprire a fost la aeroport”, spune Bogdan Dumitrache, directorul executiv al SSG Security.

Aeroportul Internațional Iaşi are o zonă amenajată pentru refugiaţii din Ucraina încă de la începutul războiului. Voluntari ai Crucii Roşii oferă aici gustări, apă şi chiar o mâncare caldă tuturor persoanelor care ajung în țara noastră. Cu prisosință aceștia îi ajută pe refugiaţi să găsească locuri libere în avioanele care pleacă din Iaşi. Persoanele care nu au posibilităţi financiare sunt ajutate direct de către voluntari, aceștia fiind cei care le cumpără bilete pentru a-i ajuta să ajungă la destinaţia dorită. Există inclusiv jucării pentru copii.

Prin aeroportul din Iaşi trec zilnic 100-150 de refugiaţi.

„Majestatea Sa își aduce contribuția la rezolvarea gravei crizei umanitare din Ucraina, ca preşedinte al Crucii Roşii, dar ajută refugiaţii şi prin Fundaţia pe care o patronează. A implicat şi companii care au calitatea de Furnizori Regali sau Înalt patronaj regal”, declară Bogdan Dumitrache, director executiv.