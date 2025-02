(P) SportIn pune România pe harta competițiilor globale: “Run for Your Brand” atrage atenția brandurilor internaționale

Startupul românesc din industria sport-tech, SportIn, a lansat competiția “Run for Your Brand” (RFYB), un eveniment inedit care atrage interesul marilor corporații internaționale.

Printr-o abordare ce îmbină tehnologia, sportul și colaborarea între branduri, RFYB aduce laolaltă echipe din întreaga lume, susținând competiția sportivă, promovând fair-play-ul și RFYB aduce laolaltă echipe din întreaga lume, susținând competiția sportivă, promovând fair-play-ul și oferindu-se ca exemplu pentru adoptarea unui stil de viață activ prin sport.

Un format unic de competiție adus din sportul de performanță

“Run for Your Brand” reunește echipe de minim trei persoane din diverse companii și organizații, care, pe parcursul a 10 zile, își propun să parcurgă cât mai mulți kilometri/pasi prin activități fizice precum alergare, mers sau drumeții.

● Cupa Brand in Motion revine echipei care acumulează cea mai mare distanță.

● Participanții folosesc aplicația Challenges by SportIn, ce înregistrează în timp real datele și afișează clasamentul global al tuturor echipelor înscrise.

Evenimentul se desfășoară în perioada 3 – 12 martie 2025 și își propune să implice peste un milion de oameni la nivel global, fie ca participanți activi, fie ca susținători. Prin participarea echipelor din cadrul companiilor, competiția creează un mediu în care valoarea brandurilor este asociată cu sănătatea și sustenabilitatea.

Participanții pot intra în competiție formând echipe de câte trei persoane care, timp de zece zile, își vor înregistra distanțele parcurse folosind o aplicație dedicată. Aceștia pot alerga, parcurge distanta in mers, folosi o bandă de alergare sau pot face drumeții, orice activitate fizică în care distanța este factorul principal de măsurare.În plus, pe lângă Cupa Brand in Motion, acordată companiei a cărei echipă parcurge cea mai mare distanță, competiția încurajează spiritul de echipă și fair-play-ul. Participanții trăiesc emoții intense specifice sportului de performanță, pasiunea, ambiția de a depăși limitele și bucuria victoriei.

Branduri locale și internaționale implicate

La competiție participă deja corporații și branduri internaționale de renume, precum Bolt Business, eMAG, KPMG, Disney, Rebeldot, eMAG, Decathlon, Carrefour, Kiwi Finance, BCR și CEC Bank, Banca Transilvania, UPS, Google, Tesla, alături de școli și diverse ONG-uri.

Aceste colaborări demonstrează interesul crescut pentru inițiative care promovează atât competitivitatea, cât și responsabilitatea socială.

Viziunea SportIn

Fondat de o echipă de antreprenori români pasionați de sport și tehnologie, SportIn își propune să creeze o punte între companii, sport și comunități.

Adrian Pantir, CEO-ul SportIn, explică: “Scopul nostru este să arătăm că sportul poate deveni un catalizator pentru colaborare și progres. RFYB nu este doar o competiție, este o mișcare globală care conectează branduri din toate colțurile lumii.”

Mihaela Pantir, COO-ul SportIn, adaugă: “Suntem mândri că o inițiativă pornită în România poate avea un asemenea impact global. Credem că sportul are puterea de a conecta oameni, culturi și branduri într-un mod unic.”

România pe scena globală

Prin organizarea “Run for Your Brand”, SportIn demonstrează potențialul ecosistemului românesc de a lansa proiecte cu anvergură internațională. România devine astfel un hub de inovație în domeniul sport-tech, punând accent pe îmbinarea tehnologiei cu un stil de viață sănătos, iar deschiderea companiilor de a susține un proiect global cu rădăcini românești este o confirmare a nevoii de asemenea soluții.

SportIn nu este la prima inițiativă menită să tranforme percepția companiilor și oamenilor de afaceri asupra sportului. În toamna anului 2024, proiectul "Pași de Antreprenor", lansat de SportIn, a adus la un loc peste 100 de antreprenori români care au realizat împreună 15 milioane de pași în 15 zile, promovând astfel un stil de viață activ și sănătos în rândul comunității de afaceri. Printre participanți s-au numărat personalități precum Marius Moga, Sebastian Dobrincu, Andrei Roșu, Radu Balaceanu și Peter Barta, care au demonstrat angajamentul lor față de un stil de viață activ și sănătos

Aceste proiecte reflectă tendința ascendentă a sectorului sport-tech în România, evidențiind modul în care tehnologia și sportul se îmbină pentru a crea soluții inovatoare ce încurajează activitatea fizică și colaborarea în comunitate.

Dimensiunea socială este, de asemenea, importantă: o parte dintre evenimente se vor concentra pe activități de responsabilitate socială (CSR) și pe integrarea comunităților locale.

Ce urmează pentru 2025?

RFYB este doar primul pas într-o serie de competiții și inițiative SportIn orientate spre crearea unor punți globale prin sport. Participarea diverselor branduri ar putea deschide drumul pentru noi investiții și parteneriate internaționale.

Potrivit echipei de organizare, există deja planuri ambițioase de extindere a competiției către noi discipline sportive, platforme online și evenimente fizice. În 2025, ne propunem să lansăm un eveniment de amploare, demn de Cartea Recordurilor, care va implica peste 300.000 de participanți, inspirat de formatul Champions League. Scopul nostru este să aducem munca în echipă și competiția la același nivel cu sportul de performanță, având ca metric principal alergarea.

În plus, vom introduce două noi concepte:

● City of Steps, o competiție captivantă între orașele din România, care va promova spiritul comunitar și mișcarea.

● Run for Your Team, o competiție destinată iubitorilor de fotbal, unde fanii echipelor își pot susține direct cluburile favorite. Prin efortul lor fizic, aceștia vor influența în mod real rezultatele, transformând susținerea echipei într-o experiență interactivă și dinamică.

● League of Companies, un format inspirat din Champions League, în care companiile își pot înscrie echipele pentru a concura într-un turneu unic.

● League of Steps – Cea mai mare competiție pentru utilizatorii de rând, unde participanții își pot forma echipe și concura pentru premii de peste 20.000€.

Aceste inițiative își propun să ducă spiritul competiției și colaborarea la un nou nivel, inspirând comunități și branduri să îmbrățișeze un stil de viață activ.

În perspectiva anului 2025, SportIn își propune să deschidă o nouă rundă de investiții, vizând extinderea competiției la nivel global și dezvoltarea continuă a platformei Challenges by SportIn. Prin această inițiativă, startup-ul plănuiește să valorifice interesul crescut al brandurilor internaționale și să își consolideze poziția de pionier în domeniul sport-tech.

Cum se pot implica brandurile și comunitățile

Deși concursul are deja o anvergură globală, SportIn rămâne deschis colaborărilor cu noi companii, ONG-uri, instituții de învățământ și influenceri locali. Oricine dorește să promoveze un stil de viață sănătos și valorile competiției poate lua parte la RFYB. Implicarea este văzută atât ca un avantaj de imagine, cât și ca un beneficiu intern pentru angajați, elevi sau membri ai comunității.

Detalii despre înscriere și regulamentul competiției sunt disponibile pe site-ul oficial.

Inițiat de SportIn, “Run for Your Brand” arată că un proiect născut în România poate atrage atenția unor branduri globale și poate genera schimbări pozitive în societate. Evenimentul nu este doar o provocare sportivă, ci și o inițiativă de colaborare și responsabilitate socială, care consolidează poziția țării pe scena internațională a inovației.

Succesul acestor evenimente marca SportIn, nu ar fi fost posibile fără dedicarea și expertiza unor oameni pasionați de tehnologie și sport. Cei mai noi membri ai echipei, Maria Ruști și Vlad Vararian, s-au alăturat SportIn ca ingineri software, având un rol esențial în dezvoltarea aplicației Challenges by SportIn.

„Suntem mândri să facem parte dintr-o echipă care îmbină sportul și tehnologia la un nivel global. SportIn este locul perfect pentru mine și ma bucur că pot să-mi las amprenta in istoria acestui brand” – Maria Ruști

„Acest proiect a fost o provocare incredibilă, dar și o oportunitate unică de a contribui la ceva revoluționar. Faptul că am avut ocazia să dezvoltăm o platformă cu impact global ne motivează să mergem și mai departe.” – Vlad Vararian

Dată publicare: 17-02-2025 17:22



