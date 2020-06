(P) Scurt ghid despre cum să ai succes când joci la ruleta americană

În prezent, ruleta americană este unul dintre cele mai jucate jocuri de cazino din lume. Nu necesită strategii complexe de câștig, fiind un joc ideal pentru jucătorii care își încearcă pentru prima dată norocul la ruletă, dar și pentru începători.

Ruleta a fost numită după sintagma în limba franceză „petite rou” care înseamnă „roată mică”. Prima formă de ruletă a fost creată în Franța secolului al XVIII-lea. Mai mulți istorici au crezut că Blaise Pascal a introdus un tip de ruletă în secolul 17, în timpul căutării unui dispozitiv care menține o mișcare ciclică permanentă.



Roțile de ruletă utilizate în cazinourile pariziene la sfârșitul anilor 1790 aveau roșu pentru un singur zero și negru pentru dublu zero. Pentru a evita confuzia, aceasta a fost înlocuită de culoarea verde începând din anii 1800.



În secolul 19, ruleta s-a răspândit prin toată Europa și SUA, devenind rapid unul dintre cele mai cunoscute și mai jucate jocuri de cazino. Pentru a elimina tentativa de fraudă din partea operatorilor și jucătorilor deopotrivă, roata a fost așezată deasupra mesei, din motive de transparență, împiedicând ascunderea dispozitivelor în interiorul sau sub masă sau roată.



Regulile jocului

Toate pariurile (cu excepția unui pariu direct pe zero-ul selectat) se pierd atunci când apare zero.



Unele cazinouri permit un pariu suplimentar numit „basket bet”. Se pariază punând jetoane pe partea exterioară a liniei de partiție între rândul zero și rândul care conține numerele 1, 2 și 3.



Dacă bila cade pe 0, o parte din miză se duce la cazinou, nu întregul pariu.



Când bila cade la 0 o dată sau nu este asemănătoare cu pariul, se pierde întregul pariu. Dar dacă rezultatul rotirii corespunde pariului, jucătorul va primi câștigul corespunzător.

3 tipuri de pariuri la ruleta americană

Este indicat să înțelegi exact ce tipuri de pariuri pe ruletă există înainte de a juca. Indiferent dacă joci la diverse casinouri online cu licență sau într-un cazinou fizic, trebuie să cunoști diferite tipuri de pariuri la ruletă, astfel încât să îți poți maximiza potențialul de câștig. Iată 3 tipuri de pariuri pe care le poți plasa:



Pariuri interioare



Pariurile la ruletă sunt plasate fie pe numere simple, fie pe câteva numere consecutive:



Straight (Pariu Direct)



În acest caz va trebui să pariezi pe un singur număr. Acest pariu are o cotă de 35 la 1 pe acel număr.



Split bet (Pariu Divizat)



Acest pariu se face pe oricare două numere adiacente unul față celălalt de pe ruletă și se face prin așezarea jetoanelor pe linia dintre aceste două numere. În eventualitatea în care fiecare număr este câștigător la următoarea rotație, acest pariu va oferi o plată de 7 la 1.



Pariu “Street”



Acest pariu poate fi plasat pe orice rând de trei numere, plasând jetoanele pe marginea rândului. Acest pariu are o cotă de 11 la 1.



Pariu Corner (Colț)



Acest pariu este plasat pe patru numere care formează un „pătrat” pe masa de ruletă. Plasează jetoanele în colțul împărțit de cele patru numere. Acest pariu are o cotă de 8 la 1.



Pariu six line (Pariu de linie)



Acest pariu este plasat pe două linii învecinate care conțin trei numere fiecare. Cu alte cuvinte, un pariu pe un număr total de șase numere. Jetoanele sunt plasate de-a lungul părții laterale a mesei la intersecția dintre cele două linii. Acest pariu are o cotă de 5 la 1.



Outside bets (Pariuri exterioare)



Pariurile exterioare sunt puțin mai riscante decât pariurile interioare. Cu toate acestea, au payout-uri mai mici. Poți plasa aceste pariuri pe casetele care se găsesc sub secțiunea numerotată a pariurilor interioare:



Column bets (Pariuri coloană)



Aceste pariuri pot fi plasate pe mai multe numere odată. Le vei observa în exteriorul grilei tabelului. Ele reprezintă toate numerele ce sunt incluse în coloana de deasupra. Plata în cazul acestui pariu este de 2 până la 1 dacă iese orice număr din acea coloană.



Dozens bets (Pariuri Duzină)



Vei câștiga acest pariu atunci când unul dintre cele 12 numere de pe masă va ieși. Poți plasa pariuri pe prima, a doua sau a treia duzină. Poți paria chiar pe două dintre duzine. Plata acestui pariu este de 2 la 1.



Odd sau even bet (Pariu par sau impar)



Acest pariu este plasat pe secțiuni pare sau impare. Există 18 numere pare și impare. Nici 0, nici 00 nu sunt acceptate pentru nici un pariu, iar în cazul în care unul dintre ele iese, cazinoul câștigă.



High sau low bet (Pariu pe număr mare sau mic)



Acest pariu este plasat pe secțiunile meselor de la 1 la 18 sau 19 la 36. Asemănător cu pariurile pare sau impare, atunci când apare 0 sau 00, pierzi.



Red sau black bet (Pariu pe roșu sau negru)



Pentru acest pariu, vei alege culoarea care crezi că va ieși. Ghicește-o și vei câștiga pariul.



Acum că ai aflat regulile și tipurile de pariuri, te sfătuim să-ți încerci norocul la ruleta americană. Succes!