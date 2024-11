(P) Retrovelion 2025: Revelion în București, pe ritmuri retro și atmosferă incendiară la Arena Națională

La Arena Națională, într-o locație exclusivistă în zona de acces VIP, te așteaptă o petrecere de proporții, cu o atmosferă incendiară, muzică retro de calitate și o mulțime de surprize pentru toți participanții.

Un concept inedit care aduce nostalgia vremurilor trecute pe ritmuri de muzică retro

Retrovelion 2025 nu este doar un simplu Revelion, ci o adevărată călătorie în timp, dedicată celor care doresc să petreacă în stilul anilor '80 și '90. Pe parcursul întregii nopți, decorurile și atmosfera vor evoca magia acelor perioade, creând un cadru perfect pentru amintiri de neprețuit. În plus, participanții vor putea să se fotografieze în locații tematice, să își exprime creativitatea și să creeze amintiri memorabile alături de prieteni.

„Conceptul de RETROVELION s-a nascut din Festivalul nostru Pop-up Retro RETROVAL pe care il organizăm de 4 ani deja prin țară și București. Ideea acestui eveniment pentru noaptea dintre ani a apărut când am aflat costurile de anul acesta din București pentru un Revelion/persoană: între 900-1500 RON. Așa că, ne-am gândit cum putem face să reducem acest cost, fără a face rabat la condiții și distracție. Pentru cei care vor controlul asupra cheltuielilor ,avem opțiunea de bilet de acces STANDARD cu prețuri între 230 RON și 400 RON – în funcție de perioada în care îl achiziționezi – cu achiziția mâncării și băuturii punctual, la prețuri maximale stabilite de organizator dar la prețuri ce nu vor depăși nivelul unui restaurant de categorie medie. Iar pentru cei care vor varianta clasică, cu rezervare a mesei, meniu de bautură și mâncare inclusă cu servire la masă, avem biletul UltraVIP de 750 RON. Astfel, costul pentru o persoană variază în funcție de preferințe și buget între 400 RON și 750 RON cu acces, mancare si bautură. Dacă mai iei în calcul faptul că locația este într-o zonă centrală, are garderobă și parcarea gratuită , un cuplu se poate încadra cu absolut toate cheltuielile în MAXIM 1500 RON. Aici am vrut să ajungem: locație inedită la interior cu toate condițiile, concert cu cel puțin 3 artiști de renume alături de DJ și MC, mâncare, băutură, parcare, garderobă, artificii etc... la un buget decent pentru o noapte de Revelion memorabilă.

Suntem convinși că acest eveniment va deveni una dintre cele mai apreciate petreceri din București, oferind participanților o experiență completă, cu muzică, atmosferă și distracție pe măsură”, spune Catalin Roman Popovici organizatorul RETROVELION 2025.

Muzică de renume și atmosferă electrizantă cu Votaj, Spitalul de Urgență (Dan Helgiuc), Class , DJ & MC

Cine poate să aducă mai bine atmosfera retro la viață decât artiștii care au definit muzica acelor vremuri? La Retrovelion 2025, muzica va fi asigurată de nume de renume din scena muzicală românească. Votaj, trupa care a cucerit publicul cu piese legendare ce au rămas în istoria muzicii românești, va aduce un concert electrizant, în care fanii vor cânta alături de trupa lor preferată.

Spitalul de Urgență, alături de legendarul Dan Helciug, va aduce la petrecere un mix de rock și muzică alternativă, iar trupa Class va adăuga vibrațiile perfecte pentru o seară de neuitat. Nu vor lipsi nici DJ Green Sound și MC Dana alaturi de MC Marian Maican care vor întreține atmosfera între concerte, garantând un maraton de dans și distracție până în zori.

Trei zone de petrecere pentru toate gusturile

Organizatorii Retrovelion 2025 au gândit acest eveniment pentru a satisface toate dorințele participanților, creând 3 zone diferite: Standard, VIP și Ultra VIP. Fiecare zonă oferă un nivel diferit de confort, dar toate sunt menite să asigure o experiență extraordinară.

Zona Standard este perfectă pentru cei care doresc să petreacă în mijlocul atmosferei electrizante a petrecerii, având acces la un spațiu larg și la toate facilitățile evenimentului cu loc la masa cu ocupare la liber, bar si mancare gatită cu câte 3 puncte de achiziție. Meniurile de mâncare precum și barul au preturi maximale (asemanatoare oricarui restaurant de clasă medie) stabilite de organizator.

Biletele pentru Retrovelion 2025 sunt disponibile pe platforma IABILET.ro, Eventim.ro si Entertix.ro.

https://www.iabilet.ro/bilete-revelion-retrovelion-2025-103269/

Show de artificii spectaculos la miezul nopții

Pentru a marca începutul unui nou an, organizatorii au pregătit un show de artificii memorabil, care va ilumina cerul și va încheia în mod spectaculos noaptea. Acest moment emblematic va adăuga un plus de magie serii și va deveni un punct culminant al evenimentului.

Meniu variat, băuturi pentru toate gusturile și parcare gratuită

La Retrovelion 2025, distracția nu se oprește niciodată, iar satisfacția gustativă este garantată. Meniul de la eveniment va include o varietate de preparate delicioase care vor satisface toate preferințele, de la gusturi tradiționale la opțiuni internaționale. Iar băuturile vor curge în ritm cu muzica retro, pentru ca toți participanții să aibă parte de o seară completă.

Un alt avantaj al acestui eveniment este parcarea gratuită, oferind un plus de confort participanților care aleg să vină cu mașina.

Despre ce înseamnă o petrecere retro?

O petrecere retro nu este doar despre muzică, ci despre întoarcerea în timp, despre aducerea în prim-plan a stilurilor și vibrațiilor anilor '90 și 2000. Este un omagiu adus unei ere muzicale care a influențat profund cultura globală și a lăsat amintiri de neșters. La Retrovelion 2025, toți participanții vor fi încurajați să poarte ținute retro, pentru a adăuga autenticitate experienței și pentru a se integra perfect în atmosfera vremurilor trecute.

„Ne dorim ca toți cei care vor veni să simtă acea energie unică care doar o petrecere retro romănescă o poate oferi menită să ne reamintească de ce iubim și acum acele vremuri apuse”, adaugă organizatorul evenimentului.

În concluzie, Retrovelion 2025 promite să fie un Revelion extraordinar, care va rămâne în inimile participanților pentru totdeauna. Așadar, pregătește-te pentru o noapte spectaculoasă de muzică, distracție, eleganță și nostalgie, alături de cei mai buni artiști și o atmosferă care te va face să te simți ca acasă. Nu uita să îți rezervi biletul din timp și să te alături la cel mai tare Revelion din București!

Detalii bilete și informații suplimentare: e-mail: [email protected] , Facebook: https://www.facebook.com/RetroValFestival și site-ul www.retroval.ro

Vino să petreci alături de noi și să creezi amintiri retro, care vor dura o viață întreagă!

