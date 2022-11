(P) Retailerul dm drogerie markt a înregistrat o creştere cu 31,7% a cifrei de afaceri

Retailerul dm drogerie markt, prezent în România de peste 15 ani, a venit anul acesta cu îmbunătățiri semnificative în magazine și de depozit, dar și cu lansarea propriului magazin online, cifra de afaceri ajungând la 827 milioane de lei, în creștere cu 31,7% față de anul financiar anterior.

„Mulțumim echipei dm drogerie markt pentru entuziasmul și efortul dovedit pe întregul parcurs al acestui an, clienților noștri pentru susținerea și încrederea pe care ni le oferă în mod constant și partenerilor noștri, care ne înțeleg viziunea și valorile, ajutându-ne să creștem zi de zi, într-un mod sustenabil. Ne onorează faptul că ne sunteți alături!”, declară Ivana Martinakova, CEO dm drogerie markt România.

„Am continuat planul de expansiune la nivel de țară. Pentru noi este important să ne aflăm în proximitatea clienților noștri și alegem mereu locuri care se potrivesc atât cu nevoile cumpărătorilor, cât și cu valorile noastre. Odată cu lansarea magazinului online, la final de septembrie, am dezvoltat și mai mult rețeaua națională, optimizând la maximum experiența de cumpărare a clienților noștri”, afirmă Cristian Crișan, Administrator dm drogerie markt România.

Magazinul online dm

O investiție primită cu entuziasm în întreaga țară este magazinul online dm, lansat în cursul lunii septembrie. „Este un proiect pe care ni l-am dorit mult, mai ales că am primit cereri în mod repetat de la clienții noștri. Suntem bucuroși că am putut veni în întâmpinarea nevoilor lor de cumpărare și că le-am putut optimiza procesul de achiziție al produselor noastre. Încă din primele săptămâni după ce am lansat dm online shop am avut un număr neașteptat de mare de comenzi. Magazinul online permite o flexibilitate mai mare în ceea ce privește orele de cumpărare, facilitățile diverse de transport ale comenzilor, este o sursă de inspirație cu sfaturi utile și trucuri și oferă o experiență omnichanel completă pentru clienții noștri. Zilele trecute am lansat și aplicația pentru mobil dm-ul meu, care vine în completarea tuturor serviciilor, având însă și unele facilități noi, precum opțiunea de a scana codul de bare al produselor”, transmite Daniela Jordanovski, Director Marketing și Achiziții dm drogerie markt România.

dm drogerie markt le arată cumpărătorilor cum este să mergi la magazin în fiecare zi timp de câteva luni și să găsești prețurile nemajorate, într-o perioadă instabilă economic. Conceptul MEREUAVANTAJOS a fost introdus și pe piața românească anul acesta și se bucură de multă apreciere din partea clienților. Viziunea care stă la baza conceptului vine în ajutorul cumpărătorului și îl asigură pe acesta că prețul produselor nu va crește pentru cel puțin 4 luni, ajutându-l să poată estima cât mai real valoarea coșului de cumpărături. Conceptul este semnalat la raft pe eticheta produselor, iar clientul poate alege dintr-o varietate mare de produse, pe cel mai potrivit nevoilor sale.

Sustenabilitatea - una dintre valorile principale ale dm drogerie markt

Una dintre valorile principale ale dm drogerie markt, la nivel de concern, este sustenabilitatea. În prezent, brandul desfășoară o serie de campanii de sustenabilitate și își îndeamnă clienții să se implice și ei în acest tip de acțiuni. Axată pe reciclare, una dintre campanii încurajează clienții să aducă ambalajele diferitelor produse achiziționate din magazinele dm, pentru a le restitui tot în magazin, în locurile special dedicate reciclării.

Un alt mod de a reutiliza ambalajele de plastic, inspirat din practicile europene, este prezența stațiilor de reumplere a recipientelor pentru detergenții de rufe și vase BIO de la Planet Pure. Astfel de stații permit reumplerea recipientelor, diminuând achiziția mai multor ambalaje, iar cei de la dm spun că vor să extindă această posibilitate în cât mai multe drogherii din țară.

dm drogerie markt s-a implicat pe parcursul anul 2022 în mai multe proiecte sociale. Ultimul proiect în care compania a adus schimbări a fost realizat în parteneriat cu P&G și poartă denumirea O sală de clasă ca acasă. Împreună, cei doi parteneri, au renovat o sală de clasă primară din județul Timiș la standarde europene.

Tot în perioada sărbătorilor brandul a organizat și campania Giving Friday, prin intermediul căreia a oferit o masă caldă, timp de 6 luni, unor copii fără posibilități. Până în prezent, au fost oferite prin acest proiect peste 23.000 de mese calde, în ultimii trei ani. Giving Friday este o campanie recurentă, în luna noiembrie urmând să aibă loc o nouă ediție, în toate magazinele dm din țară.

dm ca angajator

dm drogerie markt investește în oamenii săi. Cu ajutorul platformei de e-learning, compania pune la dispoziția angajaților training-uri, cursuri și conținut educațional, în vederea dezvoltării personale și profesionale. Totodată, dm drogerie markt a lansat în urmă cu două luni și un site de recrutare unde se prezintă toate departamentele companiei, descrierea activității și posturile vacante. Astfel, cei care sunt în căutarea unui loc de muncă pot aplica printr-un simplu click: dm jobs.

„La dm, considerăm că suntem mai mult decât un angajator, suntem o comunitate, care se extinde odată cu expansiunea companiei. Acțiunile tuturor colegilor reflectă un set de valori bine definite și ne determină să acționăm ca un colectiv în comunitate. Dezvoltarea personală și profesională a membrilor echipei se realizează prin diverse oportunități de formare și perfecționare, fie că vorbim despre sediul central, filialele dm sau centrul de distribuție. Astfel, acordăm o atenție sporită proiectelor interne menite să ofere colegilor cât mai multe soluții inovatoare pentru o evoluție armonioasă în cadrul companiei dm”, a declarat Anita Pop, HR Manager dm drogerie markt România.

