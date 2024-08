(P) Regizorul M. Night Shayamalan întinde o „Capcană Misterioasă” acum doar la cinema

Un tată și fiica lui adolescență participă la concertul pop al celei mai iubite artiste a momentului – Lady Raven - însă realizează rapid că se află în mijlocul unui eveniment sinistru și obscur.

Cooper (Hartnett), tatăl, este pompier de meserie, însă are multe secrete în afara datoriei sociale. Pentru că își iubește copiii foarte mult, ajunge într-o situație complicată, într-o capcană așa cum spune tiltul filmului, din care trebuie să iasă cu orice preț.

Josh Hartnett mărturisește: „Slujba mea era să intru în mintea lui, să înțeleg toate emoțiile din perspectiva lui și să îi acord încredere, chiar dacă este irecuperabil. Eu nu îl pot privi rău, trebuie să îl cunosc cât mai bine și să mi-l asum din toate privințele.”

Despre interpretare și povestea filmului, actorul continuă: „Filmul este construit în jurul reacțiilor unui singur personaj, o abordare pe care Night și-a dorit foarte tare să o exploreze. El nu prea face filme de acest gen, iar acțiunea din „Capcană Misterioasă” este centrată doar pe trăirile lui Cooper. Pentru a reuși această perspectivă unică, am încercat să facem personajul cât mai fascinant și mai complex posibil. Pentru mine a fost o experiență provocatoare și distractivă în același timp. Orice dezechilibru de interpretare într-o direcție sau cealaltă ar putea face personajul să piardă simpatia publicului sau ar risipi tensiunea pericolului care susține filmul. Personajul trebuie să fie într-un echilibru absolut, o interpretare fără cusur. Cred că asta l-a atras și pe Shaymalan la proiect. Categoric pentru mine a fost cel mai important aspect. Am avut parte de foarte multe provocări. Am muncit mult cu regizorul până să ajungem la echilibrul dorit, pentru că amândoi avem slăbiciune pentru acest gen de personaje, dar și dorința de a susține un proiect atât de periculos. Hai să vedem ce ne-a ieșit!”

Scris și regizat de M. Night Shyamalan, „Capcană Misterioasă” îi are în rolurile principale pe Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan, Hayley Mills și Allison Pill. Filmul este produs de Ashwin Rajan, Marc Bienstock și M. Night Shyamalan. Steven Schneider este producător executiv.

Director de imagine este Sayombhu Mukdeeprom (“Call Me by Your Name”). Designer de producție este Debbie de Villa (“The Hating Game”). Noëmi Preiswerk semnează că editor iar Herdĭs Stefănsdŏttir (“Knock at the Cabin”) este responsabil pentru muzică. Coordonator al coloanei sonore este Susan Jacobs (“Old”); designer de costume este Caroline Duncan (“Old”), iar castingul îi aparține lui Douglas Aibel (“Asteroid City”).

Warner Bros. Pictures prezintă o producție Blinding Edge Pictures, un film de M. Night Shyamalan: „Capcană Misterioasă”. Filmul este distribuit în cinematografele din țară din 2 august.

