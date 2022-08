(P) Profită de vară! Ce poți face acum pentru a preveni virozele din sezonul rece

Pentru a preveni infectările, medicii recomandă să luăm încă de acum măsuri.

În primul rând, trebuie să ne întărim imunitatea. „Un sistem imunitar puternic nu se construiește de pe azi pe mâine. E un proces care durează 4-6 săptămâni sau chiar mai mult. Perioada variază de la om la om, în funcție de vârstă, de stilul de viață pe care-l duce, de problemele de sănătate de care suferă”, explică medicul Fares, Dalia Faur.

Cum se întărește corect imunitatea

- Vara, e bine să profităm de bogăția de fructe și legume de sezon, pline de vitamine și minerale. Măcar acum să renunțăm la fast-food, la mâncăruri grele, conservate, la dulciuri, și să facem o cură cu salate de tot felul, cu zmeură, caise, pepene, afine. Tot vara, avem avantajul soarelui, care ajută la sintetizarea vitaminei D, un factor important pentru întărirea imunității.

- Persoanele imunocompromise sau care, din diferite cauze, nu mănâncă fructe și legume, e bine să urmeze o cură cu suplimente alimentare. Dr. Dalia Faur recomandă vitamina C din sursă naturală, suplimentele cu zinc și D3, plantele medicinale și uleiurile esențiale. Acestea se pot consuma sub formă de ceai (echinacea, cătină, măceșe), sub formă de sirop, de comprimate masticabile (cu propolis, echinacea) sau sub formă de capsule cu ciuperci medicinale, plante și probiotice. „Pentru copii, sunt de preferat siropurile, căci se pot administra de la un an în sus. Copiilor cu vârste de peste 3 ani li se pot da comprimate masticabile, iar adulții pot apela la capsule, fiind formule mai concentrate”, aflăm de la specialistul Fares.

- Un pic mai multă atenție și la stilul de viață! Sportul în aer liber, odihna, evitarea stresului și alimentația corectă, echilibrată, sunt alți factori responsabili de construirea imunității.





Pregătește-ți trusa de prim ajutor!

Preventiv, tot acum e bine să-ți pui la punct trusa de prim ajutor de acasă și să te aprovizionezi cu câteva remedii de bază, pentru eventualitatea în care faci o viroză respiratorie. „Dacă le ai la-ndemână și începi administrarea lor încă de la primele semne de boală, vei scurta perioada de convalescență și vei reduce intensitatea simptomelor neplăcute. În răceală, sunt de preferat remediile naturale, din plante, pentru că nu irită stomacul, nu au toxicitate hepatică, nu scad imunitatea și nu generează rezistență la administrarea repetată, cum se întâmplă cu medicamentele de sinteză”, spune dr. Dalia Faur.

Iată de ce ar fi nevoie:

- Un ceai cu efect antiinflamator (salcie, crețușcă), unul emolient, calmant pentru gât (tei, nalbă), unul antifebril (soc) și unul expectorant (cimbrișor, muguri de pin). Consumul de ceaiuri e esențial în răceală și gripă, căci hidratează și vindecă în același timp.

- Un antiviral natural. Viroza este o infecție produsă de virusuri. Ar fi o greșeală să apelezi la antibiotice, căci acestea acționează asupra bacteriilor, dar sunt inactive pe virusuri. În schimb, natura ne oferă numeroase plante cu proprietățiantivirale eficiente, de aceea e foarte bine să ai în casă preparate din plante cum sunt Biosept și Biosept Forte.

- Un sirop de tuse. Într-o infecție respiratorie, tusea nu lipsește din peisaj. Trebuie acționat cu siropuri. Dar atenție la tipul de tuse! Cea seacă, uscată, se combate cu remedii calmante, emoliente. Tusea productivă se tratează cu plante cu efect expectorant, care fluidifică secrețiile bronșice. Totuși, pentru a nu avea două produse în trusa ta de prim ajutor, poți alege unul singur, care acționează eficient pe ambele tipuri de tuse: siropul Plantusin forte este o rețetă complexă cu 18 plante și 6 uleiuri esențiale, ce are efect antitusiv (expectorant, antispastic bronșic, emolient), antiinflamator și antiseptic respirator.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 12-08-2022 16:25



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.