(P) Prima aplicație de design grafic 100% românească. Platforma Creativus este accesibilă, intuitivă și ușor de utilizat

Aplicația a fost lansată recent și oferă posibilități nenumărate - atât începătorilor, cât și celor mai experimentați în domeniului designului grafic - de a-și crea propriul conținut

Creativus a luat naștere din dorința de mai bun, mai funcțional, mai intuitiv. O spune cel care a dezvoltat proiectul, pe numele său Eduard Cioabă. A avut ideea realizării acestei aplicații în aprilie 2020, în plină perioadă de lockdown, fiind inspirat de prietena sa, care folosea o platformă similară pentru a edita fotografii pentru a le urca pe rețele de socializare. După ce a observat o funcționalitate care nu era așa cum și-ar fi dorit, a decis să creeze propria aplicație de design grafic.

“Ce am încercat să fac eu cu Creativus? Am încercat să analizez 20 dintre cele mai utilizate aplicații de acest gen și să iau ce a fost bine de la fiecare din ele și să elimin ce nu este bine. Am ales să includ cele mai căutate funcționalități și să le elimin pe cele care ar fi creat o interfață mai aglomerată și mai multă confuzie, fără să aducă valoarea adăugată pentru utilizator”, povestește Eduard.

Creativus este o unealtă, mai spune cel care a creat-o de la zero. “Aplicația face ce îi spune utilizatorul și cred că face acest lucru foarte bine. În viitor îmi doresc să facă și mai multe prin introducerea unui modul de asistare a utilizatorului cu ajutorul inteligenței artificiale”, explică acesta.

Creativus - aplicația de design grafic potrivită pentru orice proiect

Interfața intuitivă și instrumentele disponibile oferă oricui posibilitatea de a prelucra rapid și eficient imagini și de a face modificări de design cu scopul precis de a ajunge la conținutul dorit. Poate fi vorba de promovarea unei afaceri, de vizibilitatea unui brand în mediul online sau de orice alt tip de proiecte digitale.

Pentru a crea design-uri profesioniste, Creativus dispune de o varietate de template-uri ce pot fi cu ușurință personalizate. Aplicația permite realizarea de conținut pentru rețelele sociale (Facebook, Instagram, LinkedIn), crearea de cărți de vizită, bannere, afișe, flyere.

Pe lângă funcțiile de editare, Creativus oferă posibilitatea utilizatorilor de a-și însuși noțiuni de design grafic și de a le aplica prin intermediul platformei.

“Creativus poate să fie locul ideal pentru cineva care vrea să plece pe drumul designului grafic. Avem pe website o secțiune cu articole din care, cred eu că și un începător și un designer avansat au de învățat, iar aceste noțiuni de design grafic pot fi foarte bine aplicate utilizând aplicația. Ca orice domeniu de activitate, și în design grafic este nevoie de puțin talent și de foarte multă muncă. Creativus în mod sigur oferă uneltele pentru dezvoltarea abilităților și poate, fără îndoială, să fie folosită profesional în activitatea de design grafic”, mai spune cel care a dezvoltat aplicația.

Platforma online permite oricărui utilizator să o folosească în mod gratuit, prin crearea unui cont. De asemenea, aplicația de design grafic poate fi accesată în baza unui abonament plătit, disponibil pe o lună sau pe un an.

Cei care își fac un cont gratuit vor avea acces la toate funcționalitățile de design, dar există limitări asupra resurselor de care aceștia dispun. De exemplu, utilizatorii pot încărca în aplicație imagini sau pictograme pe care să le utilizeze în creațiile ulterioare. Pentru cei ce folosesc fără cost aplicația, numărul de imagini încărcate este limitat.

Cu o interfață ușor de utilizat, funcții variate și designuri predefinite, Creativus permite oricui are o viziune creativă să realizeze elemente vizuale și conținut digital captivant pentru mediul online, cu un efort minim.