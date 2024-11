(P) Pregătiri financiare pentru sărbători: Cum să te bucuri de Crăciun fără stres financiar

De exemplu, în țara noastră, un corespondent care insuflă necesitatea de a rămâne în permanență chibzuit, pentru a nu duce grija zilei de mâine, este chiar proverbul „Omul gospodar își face vara sanie și iarna car”. Iar dacă ne gândim la cât de multe costuri trebuie să acoperim în această perioadă a anului, cu siguranță ar trebui să fim cu atât mai mult atenți la planificarea bugetului.

Un lucru, însă, e cert: o evidență clară a cheltuielilor de peste an și alocarea unei sume lunare într-un cont de economii, ne poate ajuta, negreșit să evităm stresul financiar din perioada sărbătorilor și nu numai. Printr-un efort susținut pe tot parcursul anului, dezoltăm un comportament sustenabil, dar ne asigurăm și o liniște interioară, bucurându-ne astfel de lucrurile care contează cu adevărat.

Astfel, pentru a putea ține sub control cheltuielile din perioada sărbătorilor este important să te asiguri că urmezi o serie de pași esențiali cu mult înainte de Crăciun și de Revelion:

● Planificarea bugetului pentru sărbători

De ce este important să ai un buget dedicat pentru această perioadă? Beneficiile unei planificări financiare în prealabil nu pot fi contestate. Un buget bine pus la punct îți asigură un control mai mare asupra banilor și te ajută să faci alegeri financiare mai informate. Prin stabilirea unui buget pentru această perioadă, vei avea o imagine clară asupra veniturilor și cheltuielilor tale și vei putea vedea de ce poți să te lipsești. Pe lângă sentimentul de confort financiar, o bună planificare vine la pachet cu mai multe beneficii:

● te ajută să-ți atingi obiectivele financiare pe termen lung (economii pentru studii sau vacanțe);

● te motivează să economisești pe termen lung, deoarece ai o direcție clară în privința banilor tăi;

● te ajută să îți stabilești prioritățile financiare, să faci economii și să investești în dezvoltarea personală;

● te protejează împotriva cheltuielilor neprevăzute și îți oferă o siguranță financiară în situații de criză.

De asemenea, evitarea cheltuielilor excesive este esențială pentru menținerea unei stabilități financiare pe termen lung. Un buget corect realizat te poate ajuta să eviți tentația de a cheltui mai mult decât îți permiți și să îți prioritizezi nevoile financiare în funcție de venituri. Astfel, vei putea să te bucuri de sărbători fără stresul generat de datorii și cheltuieli nesustenabile.

Iată câteva sugestii despre cum te poți organiza:

● prioritizează cheltuielile, stabilind un buget exclusiv pentru cadouri;

● evită tentația de a cumpăra lucruri inutile doar pentru a impresiona (de la decorațiuni până la produse alimentare și cadouri);

● alege rețete avantajoase/convenabile, dar și delicioase, pentru a reduce costurile mesei de Crăciun;

● implică familia în pregătiri, economisind astfel bani și timp deopotrivă.

● Crearea unui fond de economii pentru Crăciun

Pentru a avea parte de sărbători liniștite, este important să începi să economisești din timp. O planificare atentă a banilor te poate ajuta să te asiguri că îți îndeplinești acest obiectiv:

● încearcă să reduci cheltuielile zilnice;

● caută oferte avantajoase pentru orice categorie de produse (lichidări de stoc, Black Friday);

● ia în calcul negocierea facturilor la utilități.

De asemenea, poți economisi chiar și mai mulți bani dacă deschizi un cont exclusiv sărbătorilor, în care să contribui periodic. Astfel, vei putea să te bucuri de magia Crăciunului fără să-ți faci griji legate de aspectul financiar.

● Aplicarea pentru credite

Alteori, însă, oricât am fi de chibzuiți, pare că nu am economisit suficient, mai ales dacă există doar o sursă de venit în familie sau am făcut supuși recent și altor cheltuieli majore (schimbarea mașinii, intervenții medicale, izolarea casei). În astfel de cazuri, ne putem îndrepta către un ajutor financiar suplimentar, cum sunt creditele de la instituții financiare nebancare (IFN-uri), acestea fiind o opțiune de creditare mai accesibilă. Iată care sunt cele mai importante avantaje pe care acestea le oferă:

● funcționează sub reglementări diferite și mai permisive față de cele ale băncilor;

● pot oferi împrumuturi rapide fără a fi necesară o garanție sau verificare a istoricului de credit;

● flexibilitate în ceea ce privește rambursarea.

Reține, însă, că oricare ar fi suma și intervalul de timp pentru care plănuiești să te împrumuți, este important să te informezi foarte bine și să compari ofertele pentru a găsi cea mai bună soluție potrivită nevoilor tale. Partea bună este că există IFN-uri care au un proces simplificat de aplicare, dar și de aprobare, iar tu poți primi banii chiar în aceeași zi.

Cunoașterea și educarea comportamentului de consum, de la pași mici, prin monitorizarea cheltuielilor zilnice până la deschiderea unui cont de economii sunt esențiale în deprinderea unor obiceiuri financiare sustenabile pe termen lung, nu exclusiv pentru o anumită perioadă a anului. Nu în ultimul rând, având o planificare suplimentară, eliminând cheltuielile inutile și rezistând tentației de a face cumpărături excesive sunt ingrediente importante pentru a găsi rețeta câștigătoare: evitarea stresului financiar de sărbători.

Dată publicare: 26-11-2024 17:39



